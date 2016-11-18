IŞİD'in Ankara Garı katliamı sanığı bira çalmaktan sabıkalıymış!

IŞİD'in depo sorumlusu olarak değerlendirilen ve Ankara iddianamesinin önemli sanıklarından biri olarak kabul edilen Metin Akaltın, bayiden içki çalarken yakalanmış.

BirGün'den Erk Acarer'in haberine göre, Ankara Garı katliamı iddianamesinin 13 numaralı sanığı Metin Akaltın’ın 16.06.2016 tarihinde G.K. ve M.K. ile birlikte gece saat 23:50 sıralarında Antalya’daki bir marketin buzdolabının demir kepengini eğerek 9 adet birayı çaldıkları ortaya çıktı. Metin Akaltın diğer iki şahısla birlikte mala zarar verme suçundan mahkûmiyet alsa da, bu 200 TL para cezasına çevrildi.

Ankara Garı katliamı duruşmasının ilk günü:

Metin Akaltın, Ankara Katliamı davasının en önemli sanıklarından biri. Bir diğer tutuklu sanık Burak Ormanoğlu ile birlikte yakalandılar. Ormanoğlu ile birlikte kiraladıkları evde Halil İbrahim Durgun kendisini patlattı. Hem 2 canlı bombanın olduğu evde hem de o evin altındaki depolardan malzeme taşırkenki görüntüleri var. Yunus Durmaz’la yan yana girip çıkıyorlar. Bombalı eylemlerin tümünde var ve tertip sorumlusu. Mehmet Kadir Cebael, geçen günlerde yakalanan Abdülmuttalip Demir’le birlikte depo sorumlusu üç kişi arasında. Akaltın, Ankara Katliamı’ndan bir gün önce canlı bombaların olduğu eve giriyor. Canlı bombalar, Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun’la çıkıyor. Ardından tekrar eve giriyor ve 23:21'de bilgisayarla evden ayrılıyor. Muhtemelen evi temizliyor. Depoya da sürekli olarak Yunus Durmaz’la birlikte girip çıkıyor.

Ankara Katliamı davasının bir diğer önemli sanığı itirafçı Yakup Şahin ise IŞİD’le tanışmadan önce alkol ve esrar kullandığını söylüyor. Ne var ki Şahin’in Ankara katliamı duruşmasında sarf ettiği sözler bu alışkanlıklarından vazgeçmediğini ortaya koyuyor. Üstelik Yakup Şahin bombacılara eskortluk yapan araçta uyarıcı-uyuşturucu ile yakalanıyor. Buna rağmen korkunç facia öncesi Ankara yolunda polisler tarafından bırakılması ise ayrı bir konu olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Yakup Şahin’in IŞİD’le tanıştıktan sonra da alışkanlıklarından vazgeçmediği görülüyor.

'Lümpen piyonlar mı?' sorusu akla geliyor!

10 Ekim Ankara katliamı iddianamesi IŞİD sanıklarının arasında bile böyle şahısların ortaya çıkması radikal Selefi örgütlerin nasıl beslendiklerini ve toplumun hangi kesimlerinden adam devşirdiklerini gösteriyor. Bununla birlikte Ankara davasında, IŞİD sanıkları tarafından duyduğumuz "Biz piyonuz" lafları, "Bunlar kim, nasıl kullanıldılar?" sorusunu da akla getiriyor.