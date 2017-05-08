IŞİD'in Afganistan lideri öldürüldü

IŞİD'nin Afganistan kolunun lideri Abdul Hasib'in ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde öldürüldüğü açıklandı. Afganistan Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Hasib'in özel kuvvetlerin geçen ay düzenlediği bir operasyonda ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

NATO'nun Afganistan komutanı John Nicholson bilgiyi doğrularken 27 Nisan'da yapılan operasyonda Abdul Hasib'in yanı sıra "bir dizi üst düzey IŞİD temsilcisi" ile 35 IŞİD militanının da öldürüldüğünü bildirdi. Nicholson "Afganistan'daki tüm IŞİD üyelerini aynı gelecek bekliyor" diye konuştu.

Hasib'in Mart ayında Kabil'de bir hastaneye düzenlenen ve 50'den fazla kişinin ölümüne neden olan saldırının planlayıcısı olduğu düşünülüyor. Hasib'in ölümüyle birlikte Afganistan'da son dokuz ayda ikinci üst düzey IŞİD üyesi etkisiz hale getirilmiş oldu. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında ABD'nin düzenlediği bir hava saldırısında IŞİD'in o dönemki Afganistan ve Pakistan lideri Hafız Said Han da öldürülmüştü.

IŞİD'in Güney Asya'daki varlığı

Kabil'de Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan siyasi analist Ahmed Saedi'ye göre "Abdul Hasib'in ölümü IŞİD için bir şey fark ettirmiyor". Yerine çabucak yeni bir liderin geçeceğini kaydeden Saedi "şu ana kadar düzinelerce IŞİD savaşçısı öldürüldü, ancak olumlu bir gelişme yaşanmadı" diye konuştu.

İlk kez 2015 yılında Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın Nangarhar ve Kunar vilayetlerinde ortaya çıkan örgüt önceleri ülkede çok daha büyük bir varlık gösteren Taliban'ın gölgesinde kaldı. Ancak Mart ayında Kabil'deki hastaneye düzenlen saldırısı gibi eylemlerle daha faza gündeme gelmeye başladı. ABD kaynaklarına göre son dönemdeki kayıplar ve örgütten ayrılanlarla birlikte IŞİD'in ülkedeki varlığı 3000 savaşçıdan 800'e kadar geriledi.

Afganistan'ın yaklaşık üçte biri Kabil'deki merkezi hükümetinin kontrolü dışında bulunuyor. Afgan güvenlik güçleri hem IŞİD, hem de Taliban'la mücadele etmekte zorluk çekiyor. ABD Savunma Bakanlığı, ülkedeki silahlı gruplarla mücadeleye destek vermek üzere Afganistan'a birkaç bin asker göndermeyi planlıyor. Pentagon gelecek hafta Beyaz Saray'a bu yönde resmi bir başvuruda bulunacak.

Halihazırda Afganistan'da yaklaşık 8 bin 400 ABD ve 5 bin NATO askeri bulunuyor. Askerler daha çok yerel güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği veriyor.

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AFP/AP, ÇÖ/BD