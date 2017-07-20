T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD'in 'Adana emiri' olduğu iddia edilen kişi yakalandı

Konya'daki operasyonda öldürülen 2 IŞİD'linin ise Adana'da toprağa verildiği öğrenildi

20 Temmuz 2017 13:39

Adana'da polis, Konya'nın Meram İlçesi'nde ölü olarak ele geçirilen IŞİD'li teröristlerle bağlantılı olduğu saptanan 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Ebubekir Manaz'ın terör örgütünün 'Adana emiri' olduğu iddia edildi.

Geçen hafta Konya'nın Meram İlçesi'nde polisin gerçekleştirdiği operasyonda ölü olarak ele geçirilen Adanalı Furkan Turkan ile Müslüm Ceylan'ın, örgütün 'Meydan Grubu' üyesi olduğunu belirlenince, Adana'daki bağlantıları da araştırıldı. Merkez Seyhan İlçesi'nde belirlenen 10 adrese Özel Harekat polislerinin de desteğiyle şok baskın yapan polisler, koçbaşlarıyla kapıları kırarak evlerde girdi. Yapılan baskınlarda sözde Adana emiri olarak bilinen Ebubekir Manaz ile Abdülkerim Ürek, Ali Yosunkaya, Mehmet Ali Akkoyun, Devran Ersü gözaltına aldı. Örgüt üyelerinin özellikle kuran kurslarında dini sohbetler düzenleyerek örgüt propagandası yapıp IŞİD'e eleman kazandırdıkları saptandı.

Emniyetteki sorgularının adliyeye sevk edilen Ebubekir Manaz, Abdülkerim Ürek, Ali Yosunkaya ve Mehmet Ali Akkoyun tutuklanırken, Devran Ersü ise ev hapsi ile serbest bırakıldı.

Öte yandan Konya'daki operasyonda öldürülen 2 IŞİD'linin ise Adana'da toprağa verildiği öğrenildi. (DHA)

 

ETİKETLER

adanaemirişahısışidoperasyonpolistutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24