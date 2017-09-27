IŞİD'in 3 üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 üst düzey sorumlu tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 12 Eylül'de 2 ilçede 3 adrese düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve 3 üst düzey sorumlunun da aralarında bulunduğu 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen sorumlu düzeydeki 2 Endoneyalı ile 1 Suriyeli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer yabancı 22 şüpheli ise işlemlerin ardından sınır dışı edildi.



Operasyon kapsamında 3 şüphelinin üzerinde ele geçirilen şifrelenmiş dijital malzemeleri çözümleyen ekipler, dikkat çeken bilgilere ulaştı.



Uzman ekiplerce şifreleri çözülen malzemelerde, propaganda amaçlı kullanılmak için çekilmiş çok sayıda infaz görüntüsünün yanı sıra, IŞİD elebaşı Ebubekir El-Bağdadi'ye ait eski videolar, örgütsel fotoğraflar ve ABD'nin Boston kentindeki terör saldırısında kullanılan bombanın fotoğraflı yapım tarifi çıktı.



Şüphelilerin mevcut tarifle hazırlayacakları bir ya da birkaç bombayla eylem yapmayı planladıkları değerlendiriliyor.