IŞİD’in 25 Haziran Kobani saldırısı Lahey’e taşınıyor

IŞİD’in 25 Haziran’da bombalı araçla Türkiye üzerinden Kobani’ye yönelik gerçekleştirdiği ve 251 kişinin hayatını kaybettiği saldırı İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından bugün Lahey’e taşınıyor.

Dicle Haber Ajansı’ndan Deniz Nazlım’ın haberine göre; İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi Başkanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Türkiye Koalisyonu Sözcüsü Öztürk Türkdoğan, bugün UCM Başsavcısı Luis Moreno Ocampo'ya dava dilekçesi teslim edecek. İHD'nin başvuru dilekçesine ek olarak, 8 Temmuz 2015 tarihinde gittikleri Kobani'de yaşanan katliama ilişkin hazırladıkları rapor ile Kobani Kantonu yönetimi tarafından katliama ilişkin hazırlanan rapor, Başsavcı Ocampo'ya iletilecek. Raporda, Türkiye'nin katliamda sorumluluğuna da işaret ediliyor.

“İnsanlığa karşı işlenen suç”

Türkdoğan’ın bugün teslim edeceği dilekçede Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin El Kaide'ye ilişkin aldığı 1998 tarihli 1267 sayılı ile 2011 tarihli 1988 ve 1989 sayılı kararlar emsal gösterilerek, şu ifadeler kullanıldı; "El Kaide'nin Irak kolu olarak ayrılan ve ismini IŞİD olarak alan radikal dinci/cihatçı örgüt ile El Nusra isimli radikal dinci/cihatçı örgütün sorumlularının UCM önünde insanlığı karşı işlenen suçlar nedeni ile hesap vermesini amaçlamaktayız.

Kobanê Kantonu'nda 2013-15 yılları arasında radikal dinci/cihatçı örgütlerden El Kaide, El Nusra ve IŞİD/DAİŞ isimli örgüt yöneticileri hakkında işledikleri insanlığa karşı suçlar nedeni ile soruşturma açılarak BM Güvenlik Konseyi'nden gerekli onayın alınıp bu kişiler hakkında UCM'de dava açılmasını, iş bu başvurumuzun ekinde yer alan raporların soruşturmaya esas alınmasını ve Başsavcılığın resen yapacağı inceleme ve soruşturmada elde edeceği delillere dayanarak başvurumuz işleme koyması gerektiğini belirtiriz."

'IŞİD'e sınırlarda yol gösterenler de sorumludur'

Türkdoğan, 25 Haziran'da Kobani'de yapılan katliamın öncesi ve sonrası olduğunu belirterek, "IŞİD çetelerinin katliamları halen devam eden bir suçtur. IŞİD isimli bu çete sadece Kobani'de değil, Suruç'ta ve Ankara'da da katliam yaptı. Ve bu IŞİD çetelerine yardım edenler var, yol gösterenler var. Bu soruşturma topyekun, tüm sorumlular dahil edilerek ele alınması gerekiyor" dedi. Türkdoğan, UCM'den karar çıksa da çıkmasa da sorumluların yargı önüne çıkarılması arayışlarını sürdüreceklerini söyledi.