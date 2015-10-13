"IŞİD'in 21 canlı bombası aranıyor"

Diyarbakır, Suruç ve son olarak Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıların ardından gözlerin çevrildiği IŞİD'in, yurt içinde canlı bomba eylemi yapabilecek 6'sı kadın 21 militanın kimlik bilgilerinin belirlendiği öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre istihbarat birimlerinin elde ettiği bu kişilerden 18'inin Adıyamanlı, 3'ünün ise bu kişilerle evlilik yapan yabancı kadınlar olduğu ifade edilirken, 'canlı bomba' eylemi yapabilecek 21 kişi için tüm güvenlik birimleri alarma geçti.

Adıyaman'da 2013 yılında bir çayevinde toplanan ve ardından geçen yılın ikinci yarısından itibaren peş peşe sınırı geçerek Suriye'ye giden kişiler IŞİD saflarına katıldı.

Ailelerinin şikayeti üzerine inceleme başlatan güvenlik güçleri sınırı geçen kişilerin IŞİD'e katıldığını saptayarak bunları 'Terör nitelikli kayıp şahıs' olarak aramaya başladı. Sınırı geçen bazı kişiler dönerken, polis yakınlarının kayıp başvurusu yapmadığı bazı kişilerin de Suriye'ye gittiğini saptadı.Geçen yılın Ekim ayında sınırı geçerek Suriye'ye giden ve IŞİD saflarına katılan Orhan Gönder, 7 Haziran seçimleri öncesi Diyarbakır'daki HDP mitinginde, Şeyh Abdurrahman Alagöz ise 20 Temmuz'da Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde bombalı eylem düzenledi. 'Canlı bomba' olan Alagöz patlamada ölürken, HDP mitinginde bombayı patladan Orhan Gönder ise olayın ardından tutuklandı.



"Hepsi 'Dokumacılar grubu' üyesi"



Bu gelişmelerin ardından polis, canlı bomba olarak kendini patlatan Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz'ün de aralarında bulunduğu 15 ismin IŞİD'e katıldığını ve kendilerine öncülük eden Mustafa Dokumacı'nın soyadından esinlenerek 'Dokumacılar Grubu' adını verdiğini ve IŞİD'in üssü konumundaki Rakka ve Telabyad'da bombalı eylem konusunda eğitildiğini saptadı. Bu saptamanın ardından istihbarat birimlerinin takip ettiği kişilerin zamanla Suriye'de evlilik yaptığı da belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada 'Dokumacılar Grubu' üyelerinden bazılarının 3'ü Türk, 3'ü yabancı uyrukul 6 kadın ile dini nikahlı olarak evlendiği ve kadınların da bombalı eylem ve canlı bombalı saldırı konusunda eğitildiğini belirledi.



21 kişilik canlı bomba listesi



İstihbarat birimlerinin araştırması ardından IŞİD içerisindeki Dokumacılar Grubu'nun 21 üyesinin ismi belirlendi ve 19'unun fotoğrafına ulaşıldı. Yabancı uyruklu olan ve isimleri belirlenen 2 kadının fotoğrafına ise ulaşılamadı. Bunun ardından istihbarat birimleri yurt içinde de olası canlı bomba eylemi yapabilecek 19'unun fotoğrafı bulunan 21 kişinin isimlerini tüm illerin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlıklarına ileterek takibini istedi.



Yurt içinde olanlar var



Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıları gerçekleştirenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, istihbarat birimleri bombalı eylem eğitimi alan 21 kişilik listede yer alan bazı isimlerin geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geçtiğini saptadı. Yurt içine geçen bu kişilerin 'uyuyan hücre' olarak adlandırılan evlerde kaldığı ve eylem için IŞİD emirlerinden gelen talimat doğrultusunda aktifleşebileceği bildirildi.