IŞİD'in 2 numarası öldürüldü

Afganistan İstihbarat Teşkilatı'ndan (NDS) yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Nangarhar kentinin Açin ilçesinde düzenlenen hava saldırısında, terör örgütü IŞİD'in Afganistan sorumlusunun yardımcısı Gul Zaman öldürüldü.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ahmad Ziya Abdulzai, "Saldırılar militanların bir toplantı için bir araya geldiği sırada düzenlendi. İlk saldırıda 12 militan, ikinci saldırıda 37 militan öldü. Saldırılar dün öğleden sonra meydana geldi" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, son iki ayda Afganistan'ın doğu bölgesinde IŞİD'in faaliyetlerinin arttığı, örgütün sık sık Taliban ile çatışmaya girdiği belirtiliyor. Afgan hükümeti, IŞİD ile mücadele etmek için planlı çalıştığını ve örgütün ülke için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IŞİD Afganistan'da ne kadar etkin

IŞİD, Nijerya'dan Pakistan'a kadar birçok ülkedeki İslamcı militanlarla bağlantı kurdu, hatta bazılarının aralarına katılmasıyla, yayıldığı alanı genişletti.

Afganistan da örgütün Irak ve Suriye'den sonra faaliyet gösterdiği ülkelerden biri haline geldi.

IŞİD'in Afganistan-Pakistan koluna Pakistanlı eski Taliban komutanı Hafız Said Han başkanlık ediyor.

Han, Ocak ayında Afganistan ve Pakistan'dan 10 cihatçı komutanla birlikte IŞİD'e biat etti.

Her iki ülkeyi de kapsayan grup 'Horasan vilayeti' adını aldı.

Afganistan'da ve Pakistan'da çeşitli eylemleri üstlenen grup, 13 Mayıs'ta Karaçi'de bir otobüse Şiileri hedef alan bir saldırı düzenledi.

ABD'den IŞİD'in kalbine büyük saldırı

ABD öncülüğündeki koalisyon, önceki gün terör örgütü IŞİD’in Suriye’deki merkezi Rakka kentine yönelik en büyük hava saldırılarından birini gerçekleştirdi.

"Bugüne dek Suriye'de planlanmış en büyük hava saldırıları" olarak nitelendirilen operasyonda, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre en az 22 kişi öldü.

ABD öncülüğündeki Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan koalisyon, Suriye’deki IŞİD hedeflerini 22 Eylül 2014’ten bu yana bombalıyor. Bu hava harekâtları örgütün hem Kobani’yi ele geçirmesini önlemede hem de Tel Abyad’ı kaybetmesinde önemli rol oynadı.