IŞİD'in 101 gün rehin tuttuğu eski başkonsolos Yılmaz: Beni sattığınız gibi Kıbrıs'ı da satıyorsunuz!

Musul Başkonsolosu olduğu dönemde 45 personeliyle birlikte IŞİD tarafından rehin alınan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'ı satıyorsunuz" dedi. Yılmaz'ın AKP sıralarından gelen "Vermeyiz Kıbrıs'ı, seni kurtardığımız gibi" itirazına yanıtı "Sen sattın beni, ne kurtardın? Teslim ettin. Konuşturma beni" oldu.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz‘ın haberine göre, tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz: Sayın Cumhurbaşkanı kamuoyunda söylüyor ama Cenevre’de verilen harita var, yüzde 29,2 ve hâlâ bunu da Rumlar kabul etmemiş, ‘Daha ineceksiniz’ diyor. Bu verilen yerlere 100 bin Rum’un yerleştirileceğini sağır sultan bile duydu. Bunun dışında KKTC’de kalacak topraklara da mülkiyet çerçevesinde 50-60 bin Rum’un geleceğini de herkes biliyor. Ya neyi saklıyorsunuz? Çıkın deyin ki, ‘Biz vermiyoruz’, dağıtın masayı.

AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: Vermiyoruz, vermiyoruz.

Yılmaz: Veriyorsunuz işte. Basbayağı Kıbrıs’ı satıyorsunuz.

Çamlı: Biz aldık, vermiyoruz. Hadi bakalım.

AK Parti Milletvekili Nihat Öztürk: Seni kurtardığımız gibi işte. Rahat ol, rahat.

Çamlı: Seni elçiliğinden alan devlet yine vermeyecek.

Yılmaz: Sen sattın beni, ne kurtardın? Teslim ettin. Konuşturma beni.

Öztürk: Sen kendi kendine mi kurtuldun?

Yılmaz: Teslim ettin. Konuşturma burada. Terbiyesiz.

Öztürk: Vermeyiz biz Kıbrıs’ı, sen rahat ol. Seni vermedik Kıbrıs’ı verir miyiz be.

Ne olmuştu?

11 Haziran 2014’te Musul’u işgal eden IŞİD, Türk Konsolosluğu’ndaki 45 kişiyi rehin aldı. 101 gün rehin kaldılar. Aralarında bebekler ve kadınlar da vardı. Konsolos Öztürk Yılmaz cep telefonunu saklamayı başardı ve yetkililerle 555 görüşme yaparak, özgürlüğe kavuşmalarında önemli rol oynadı.