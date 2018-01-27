IŞİD'i vuran ABD, 8 Iraklıyı öldürdü

ABD’nin Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde düzenlediği ‘IŞİD’e yönelik’ hava saldırısında 8 Irak askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Anbar vilayetinin başkenti Ramadi’nin batısında meydana gelen olayda, ABD helikopterlerinin El Bağdadi Mahallesi’nde araçlarında gitmekte olan sivilleri vurduğu kaydedildi.

Irak basınında yer alan haberlerde 11 kişinin yaralandığı ve yaralılar arasında Bağdadi Nahiyesi Müdürü ile Polis Dairesi Müdürü'nün de olduğu belirtilirken; AFP’nin haberinde de 8 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.