IŞİD'i çağrıştıran ismini değiştiriyor

Firmadan yapılan açıklamada, Isis adının terör örgütünü çağrıştırdığı

gerekçesiyle bu kararın alındığı

kaydedildi.

Firmanın yeni adının “Ionis Pharmaceuticals“ olacağı bildirildi.

26 yıl önce kurulan Kaliforniya merkezli firmanın

açıklamasında, “Adımızı değiştirmeye karar verdik çünkü

insanların, adımızı gördüklerinde ya da duyduklarında geliştirdiğimiz hayat kurtarıcı ilaçları düşünmelerini

istiyoruz“ denildi.

Firma yetkilisi Sarah Boyce, şirketin insanların ilaç üreticisi firmanın adını duyduğunda “talihsiz isim

benzerliğini“ düşünmelerini engellemek istediğini söyledi.

Firma adını iyileştirici özellikler atfedilen

Mısır tanrıçası Isis'ten almıştı.

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılar sonrası firmanın hisseleri yüzde 4 değer kaybetmişti.

