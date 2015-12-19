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Ekonomi
Deutsche Welle

IŞİD'i çağrıştıran ismini değiştiriyor

Terör örgütü IŞİD‘in İngilizce’deki kısa adı ISIS ile aynı ismi taşıyan Amerikan ilaç şirketi firmanın adını değiştireceğini duyurdu.

19 Aralık 2015 14:55

Firmadan yapılan açıklamada, Isis adının terör örgütünü çağrıştırdığı
gerekçesiyle bu kararın alındığı
kaydedildi.
Firmanın yeni adının “Ionis Pharmaceuticals“ olacağı bildirildi.
26 yıl önce kurulan Kaliforniya merkezli firmanın
açıklamasında, “Adımızı değiştirmeye karar verdik çünkü
insanların, adımızı gördüklerinde ya da duyduklarında geliştirdiğimiz hayat kurtarıcı ilaçları düşünmelerini
istiyoruz“ denildi.
Firma yetkilisi Sarah Boyce, şirketin insanların ilaç üreticisi firmanın adını duyduğunda “talihsiz isim
benzerliğini“ düşünmelerini engellemek istediğini söyledi.
Firma adını iyileştirici özellikler atfedilen
Mısır tanrıçası Isis'ten almıştı.
Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılar sonrası firmanın hisseleri yüzde 4 değer kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TerörIŞİD‘inISISAmerikanIsisPharmaceuticals&ldquo;KaliforniyaSarah BoyceMısırKasımWelle Türkçe AP/AFP/Reuters

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