IŞİD'i çağrıştıran ismini değiştiriyor

Firmadan yapılan açıklamada, Isis adının terör örgütünü çağrıştırdığı
gerekçesiyle bu kararın alındığı
kaydedildi.
Firmanın yeni adının “Ionis Pharmaceuticals“ olacağı bildirildi.
26 yıl önce kurulan Kaliforniya merkezli firmanın
açıklamasında, “Adımızı değiştirmeye karar verdik çünkü
insanların, adımızı gördüklerinde ya da duyduklarında geliştirdiğimiz hayat kurtarıcı ilaçları düşünmelerini
istiyoruz“ denildi.
Firma yetkilisi Sarah Boyce, şirketin insanların ilaç üreticisi firmanın adını duyduğunda “talihsiz isim
benzerliğini“ düşünmelerini engellemek istediğini söyledi.
Firma adını iyileştirici özellikler atfedilen
Mısır tanrıçası Isis'ten almıştı.
Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılar sonrası firmanın hisseleri yüzde 4 değer kaybetmişti.