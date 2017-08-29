IŞİD’e yönelik operasyonların 1 yıllık bilançosu açıklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü IŞİD'e yönelik operasyonların bilançosunu yayınladı. Rapora göre, IŞİD’lilerin 15 Ağustos 2016'dan 15 Ağustos 2017'ye kadar TBMM, AKP Mitingi, Vatan Partisi, Hristiyanlıkla ilgili kitaplar satan bir kitapevi, Caferi Camileri gibi pek çok yerde keşif yaptıkları tespit edildiği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

IŞİD’lilerin 15 Ağustos 2016'dan 15 Ağustos 2017'ye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi, AK Parti Mitingi, Vatan Partisi, Hristiyanlıkla ilgili kitaplar satan bir kitapevi, Cübbeli Ahmet Hoca'ya bağlı yerler, Caferi Camileri gibi pek çok yerde keşif yaptıkları tespit edildiği bildirildi.

TEM ekipleri, terör örgütü IŞİD’e aynı tarihler arasında yapılan toplam 117 operasyonda 649 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 282'si tutuklandı. 144'ü adli kontrol şartıyla, 155 kişi ise serbest bırakıldı. Başka suçlardan aranması bulunan 67 kişi diğer birimlere sevk edilirken,1 kişi çıkan çatışmada öldürüldü.

TBMM ve Caferi camilerinde keşif yapmışlar

Polis ekipleri, 20 Kasım 2016'da DEAŞ'a yönelik bir operasyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Caferilere ait camilere yönelik keşif yapan şüphelilerden S.S.'nin de aralarında bulunduğu şüphelileri Sancaktepe'de yakaladı.

Güngören'de 27 Ağustos 2016'da düzenlenen operasyonda, IŞİD’li birlikte hareket eden H.B., grubu ile birlikte gözaltına alındı. H.B.'nin Hristiyanlık'la ilgili kitap satan bir kitapevine, İstiklal Caddesi'ndeki bazı polis noktalarına ve Vatan Partisi'ne yönelik keşifler yaptığı belirtildi.

Yapılan operasyonda, pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca ve fişekler ele geçirildiği öğrenildi. TEM ekiplerinin 24 Ekim'de Bağcılar'da düzenlediği diğer bir operasyonda, M.Ö. isimli bir IŞİD'li turistlere yönelik bir saldırı hazırlığındayken yakalandığı açıklandı.

17 Eylül 2016'da Adana ve Konya'daki NATO üslerine yönelik saldırı hazırlığındaki Tacikistan uyruklu 4 şüpheli Pendik'te yakalandığı bildirilen bir yıllık raporda, 1 Ocak 2017'de Reina'ya saldıran Abdulkadir Masaripov'un Esenyurt'ta yakalanması da var.

2 bin 96 kişi sınır dışı edildi

TEM ekipleri İstanbul'a gelen IŞİD şüphelileriyle ilgili havalimanlarında bulunan 'Risk analiz' odalarında yaptığı mülakat ve sınır dışı işlemleriyle ilgili sonuçların yer aldığı raporda, İstanbul'a havayoluyla gelen toplam 27 bin 608 kişi durumu şüpheli görülerek risk analiz odalarına alındı. Bu kişilerden bin 648'i İstanbul'a giremeden havalimanlarından sınır dışı edildi.

Atatürk Havalimanı'nda 2016 yılında 5 bin 516 kişi, 2017 yılında 9 bin 39 kişi olmak üzere toplam 14 bin 555 kişi risk analiz odasında mülakata alındı. Mülakattan başarısız olan şüphelilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili 2016 yılında 190 kişi, 2017 yılında ise 474 kişi olmak üzere toplam 664 kişi havalimanında riskli görülerek sınır dışı edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2016 yılında 3 bin 914 kişi, 2017 yılında 9 bin 139 kişi olmak üzere toplam 13 bin 53 kişi risk analiz odasında mülakata alındı. Mülakattan başarısız olan şüphelilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili olarak ta 2016 yılında 189 kişi, 2017 yılında ise 795 kişi olmak üzere toplam 984 kişi havalimanında riskli görülerek sınır dışı edildi.

Otogardan sınır dışı edilenler

TEM ekiplerinin Esenler Otogarı'nda yabancıların doğu ve güneydoğu illerinden savaş bölgelerine gitmesini engellemek için yaptığı çalışmalarda Otogar'da bulunan risk analiz odasında toplam 15 bin 442 kişi durumu şüpheli görüldü. Risk analiz odasında yapılan inceleme sonrası bu kişilerden 172'si sınır dışı edildi.

2016 yılında 6 bin 452 kişi, 2017 yılında 8 bin 990 kişi olmak üzere toplam 15 bin 442 kişi risk analiz odasında mülakata alındı. Mülakattan başarısız şüphelilerden 82'si 2016 yılında 90'ı ise 2017 yılında sınır dışı edildi.