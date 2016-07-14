IŞİD'e yakın kaynaklar El Şişani'nin öldürüldüğünü açıkladı

IŞİD’e yakın haber kaynakları, iki yıldan bu yana defalarca öldüğü iddia edilen Ebu Ömer el Şişani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

ABD, Ömer El Şişani ve Çeçen Ömer lakabıyla tanınan Gürcistan doğumlu Tarkan Tayumurazoviç Batiraşvil'in 4 Mart'ta, Şeddadi yakınlarında koalisyon güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralandığını ve yaralarına bağlı olarak öldüğünü duyurmuştu.

trsputnik'in haberine göre; ​IŞİD'in 'savaş bakanı' olarak adlandırılan Ömer El Şişani'nin ölümü, terör örgütüne yakın Amaq haber ajansı taradından da onaylandı. Amaq, Twitter’dan yaptığı açıklamada Şişani’nin öldüğünü paylaştı.