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Dünya

IŞİD'e Türkiye'den katılan kaç kişi var?

The Telegraph'ta yer alan bir araştırmaya göre, hangi ülkeden kaç kişinin IŞİD örgütü içinde ve Suriye'de savaşan cihatçılar arasında yer aldığı ortaya çıktı

04 Eylül 2014 18:45

IŞİD içindeki ve Suriye'de Esad'a karşı savaşan yabancıların sayısı ortaya çıktı. IŞİD'te Türkiye'den giden 500 Türk yer aldığı öne sürüldü.

İngiliz The Telegraph'da yayınlanan haberde Suriye ve Irak'ta, IŞİD terör örgütü saflarında 70 ülkeden 11 bin kişinin yer aldığı bildirildi.

Haberde Avrupa ülkelerinden 2 bin kişinin IŞİD içinde olduğu belirtildi.

The Telegraph'ın güvenli kaynaklara dayanarak bu rakamları yayınladığı vurgulanırken Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda'dan bu konuda bilgi alamadığı vurgulandı.

 

Suriye'deki yabancı savaşçılar

 

AFP ajansı ise Suriye'de savaşan yabancıların sayılarını ve hangi ülkelerden olduklarını listeledi. Habere göre Suriye'de 12 bin yabancı savaşçı bulunuyor. Müslüman ülkeler içinde en çok katılım Tunus ve Suudi arabistan'dan olmuş. Türkiye ise bu listede 400 kişiyle 4. sırada yer alıyor.

 

IŞİD'de hangi ülkeden kaç kişi var?

 

The Telegraph gazetesinde yer alan rakamlar şöyle;


Türkiye ..............500 

Rusya................423

Sırbistan............350

Belçika...............296

Arnavutluk..........140

Kosova...............150

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