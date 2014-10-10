IŞİD'e 'takviye güç' iddiası: Mürşitpınar kapısına saldırıyor

Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) Mürşitpınar Sınır Kapısı’nı almak için Suriye'nin Rakka, Dera Zor, Mimbik, Talabyad ve Irak'tan cephane ve takviye güç gönderildiği ileri sürüldü. Örgütün saldırılarının Mürşitpınar sınır kapısında yoğunlaştığı bildiriliyor.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre IŞİD’in Kobanê’ye yönelik kuşatması 25’inci gününde üç koldan sürerken, saldırılar kentin güneybatı bölgesinde yoğunlaştı. Mürşitpınar sınır kapısını almak için sınırın Türkiye kesiminde saldırılarını artıran IŞİD’e koalisyon güçlerine ait uçaklar tarafından 12 ayrı saldırı yapıldı. IŞİD’in bayrak astığı Kobanê’nin doğu kesiminde yer alan Miştenur tepesindeki ile Güneydoğu ve batı kesimlerindeki tank ve toplarının konuşlandırıldığı mevziler imha edildi.

Rakka'dan takviye iddiası

Gündüz saldırılarını artıran IŞİD güçleri iki mahalleyi ele geçirdi. YPG güçleri IŞİD’in ilerleyişini uçaksavarlarla karşılık vererek durdurdu. Ancak Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kentin üçte birinden fazlasının militanların eline geçtiğini açıkladı. Reuters haber ajansının haberine göre, IŞİD son durumda kentin doğu kesiminin tamamı ile kuzeydoğunun küçük bir bölümü ve güneydoğusunun bir bölümünü ele geçirmiş durumda.

Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın Suriye tarafını ele geçirmek isteyen IŞİD ağır silahlarını bu bölgeye yığdı. Sınır kapısını almak için IŞİD’in Suriye’nin Rakka, Dera Zor, Mimbik, Talabyad ve Irak’tan cephane ve takviye güç gönderdiği ileri sürüldü. YPG tarafından dünkü çatışmalara ilişkin yayınlanan bilançoda çatışmalarda doğu cephesinde 26, Miştenur tepesinde 13 olmak üzere toplam 60 IŞİD’linin öldürüldüğü, 7 saldırının püskürtüldüğü belirtildi. Dış mahallelerden kente girmeye çalışan IŞİD’lilerle YPG’liler arasında ise göğüs göğüse çatışmalar yaşanıyor.

4 YPG’linin cenazesi Suruç’ta

Batı kesimindeki YPG direnişini kırmak için IŞİD tarafından kamyonla bombalı saldırı yapıldı. Saldırıda bombalı araç YPG’liler tarafından vuruldu. Patlamada YPG sorumlularından Doğan ile üç militan öldü. Yaşamını yitiren YPG’lilerin cenazeleri Suruç’a getirildi. Dört YPG’li, HDP’li milletvekillerinin de katıldığı cenaze töreni ile toprağa verildi. Cenaze nedeniyle Suruç’ta işyerleri açılmadı.