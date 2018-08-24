"IŞİD'e silah teslimatları dış istihbarat servislerinin himayesinde yapılıyor"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye’de faaliyette olan IŞİD’e dış istihbarat servisleriyle bağlantısı olan yarı resmi kuruluşların silah sevk ettiklerini duyurdu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye'de faaliyette olan IŞİD'e bazı ülkelerin istihbarat servisleriyle bağlantısı olan yarı resmi kuruluşların silah sevk ettiklerini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, "Yarı yasal kuruluşlar tarafından ve hatta bazı ülkelerin istihbarat servisleri himayesinde dışarıdan IŞİD'e silah sevkiyatlarının gerçekleştirildiğine dair kanıtlar birikmeye devam ediyor" diyen Nebenzya, bu sorunun 3-4 Eylül 'de Moskova' da düzenlenecek olan uluslararası terörizmle mücadele bağlamında yasadışı silah tedarikine karşı konulması konulu uluslararası konferansta ele alınmasını umduğunu ifade etti.

‘Başta İdlib olmak üzere terör eylemlerinin giderek sıklaşması olasılığın bulunduğu' konusunda uyaran Nebenzya, "IŞİD üyeleri, 12 yaş atındaki çocuklar da dahil olmak üzere reşit olmayan gençleri terör eylemlerine aktif bir şekilde teşvik ederek faaliyetlerinde hiç sınır tanımıyor" diye konuştu.

‘Suriye'de Rus Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle 1.4 binden fazla yerleşimin terör yanlılarından kurtarıldığını, ülke topraklarının yüzde 96'sından fazlasının hükümet güçlerinin ve milislerin kontrolüne geçtiğini' hatırlatan Nebenzya, "Sonuçta 1.5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı vatanlarına geri dönebildi" ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, Suriye'de faaliyetlerini azaltan IŞİD'in yerine El Kaide'nin geçebileceği konusunda uyarıda bulunarak, IŞİD'in aktivitelerindeki azalmanın ayda 20 ila 40 milyon dolarlık finansmanı olan ElKaide'nin yeniden ‘başını kaldırasına' fırsat verdiğini ifade etti.

Nebenzya, IŞİD ve El Kaide ile onlara bağlı diğer örgütlerin tehdidine gerçek anlamda kolektif bir çalışmayla son vermenin mümkün olduğunu vurguladı.