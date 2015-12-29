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'IŞİD'e sarin gazı gönderilmesi' davasında Türk sanıklara beraat

Suriyeli firari sanık Hytham Qassap 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

29 Aralık 2015 13:58

Adana'daki IŞİD'e sarin gazı gönderilmesine ilişkin davada Suriyeli firari sanığa 12 yıl hapis cezası verildi, Türk sanıklar beraat etti.

Radikal’in haberine göre Adana’daki “Sarin gazı” davasının Suriyeli firari sanığı Hytham Qassap gıyabında 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ona yardım eden 5 Türk sanık ise beraat etti.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in Rus kanalı RT’de yer alan röportajıyla yeniden gündeme gelen “sarin gazı” iddialarıyla ilgili Adana’da yürütülen soruşturmanın ardından açılan 6 sanıklı kamu davasının görülmesine bugün devam edildi.

Hakkında dava açılan sanıklar Hytham Qassap, Raif Ay, Bekir Karaoğlan, Halit Usta, Halit Ünalkaya ve İbrahim Akça, “silahlı terör örgütüne silah sağlamaya teşebbüs” suçundan Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanıyordu. Soruşturma kapsamında 6 kişiden Suriye uyruklu Hytham Qassap tutuklanmıştı. Qassap, 30 Ekim 2013’teki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

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