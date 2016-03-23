IŞİD'e para gönderen Avustralyalı kız yakalandı

Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan 16 yaşında lise öğrencisi bir kız IŞİD'e para transferi yapmakla suçlanıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Genç kız "terör finansmanı" suçuyla 25 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Yerel basına göre ismi açıklanmayan kız Suriye'deki IŞİD'e Western Union şirketi üzerinden binlerce dolar gönderdi.

Genç kız ve suç ortağı 20 yaşında bir erkek, polisin Salı günü düzenlediği baskında yakalandı.

Yüklü miktardaki paranın kıza ortağı tarafından verildiği tahmin ediliyor.

Çift Suriye'ye para gönderme planı yapmak için Salı günü bir parkta buluşmuşlardı.

Çiftin para göndermek için "kolaylaştırıcı bir yol" geliştirdikleri ve daha önce başarılı transferler yaptıkları açıklandı.

Medyada kızın ortağı olarak adı geçen Milad Atai Eylül 2014'te Avustralya'nın en büyük terörle mücadele baskınında tutuklanmıştı.

Avustralya medyası Atai'nin polis muhasebecisi Curtis Cheng'i vuran 15 yaşındaki Farhad Jabar davasıyla ilgili soruşturmasının hala devam ettiğini yazıyor.

Avustralya polisi "teröristlerin gençleri hedeflemesinden" endişe duyuyor.

Komiser yardımcısı Cahterine Burn "Böyle bir ortamda ergen çocuklarla uğraşmak rahatsız edici" dedi.