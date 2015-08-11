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IŞİD’e katılmaya gelen 23 kişi Kilis'te yakalandı

Farklı ülkelerden gelen kişiler sağlık kontrolünden ardından emniyete götürüldü

11 Ağustos 2015 23:34

Kilis'te farklı ülkelerden gelen ve IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye geçmeye hazırlandıkları söylenen 23 kişi yakalandı.

Zete'de yer alan habere göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisleri, Kilis’in Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesine gelen yabancı uyruklu bazı kişilerin IŞİD saflarına katılmak üzere Suriye’ye geçmek istediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polisler, Türkiye’den Suriye’ye geçmeye çalışan; aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Rusya, Ukrayna, Doğu Türkistan ve Libya vatandaşı 23 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve IŞİD’e katılmak için sınırı geçmeye çalıştıkları ileri sürülen 23 kişi hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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