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Dünya

IŞİD'e katılmak üzere Türkiye'de yakalanan kadına 'kişilik bozukluğu' teşhisi kondu

"Mahkeme Karaulova’nın ruh sağlığıyla ilgili belgeleri inceledi, belgelerde genç kıza Haziran 2015’te şizotipal kişilik bozukluğu teşhisi konuldu"

01 Kasım 2016 16:54

IŞİD'e katılmak amacıyla Suriye'ye geçmeye çalışırken Türkiye sınırında yakalanan Rusya vatandaşını Varvara Karaulova'ya 'şizotipal kişilik bozukluğu' teşhisi kondu.

Moskova Devlet Üniversitesi’nde felsefe eğitimi alan 19 yaşındaki Karaulova, okula gideceğini söyleyerek evden ayrılmış ancak geri dönmemişti. IŞİD'e katılmak için Türkiye’ye gittiği ortaya çıkan Karaulova, 4 Haziran’da Suriye sınırındaki Kilis’te gözaltına alınmış ve 11 Haziran’da sınır dışı edilmişti.

Rusya’da yargılanarak suçlu bulunan Karaulova’nın dosyası hakkında Sputnik’e bilgi veren bir kaynak, şöyle konuştu:

"Mahkeme Karaulova’nın ruh sağlığıyla ilgili belgeleri inceledi, belgelerde genç kıza Haziran 2015’te şizotipal kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu ifade ediliyor."

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