IŞİD'e katılmak isteyenler Türkiye sınırını kullanıyor, ödenen paranın yarısı Türk yetkililere gidiyor

Tel Abyad'ın IŞİD'in elinden alınmasından önce mültecileri kapıda bekleten Türkiye'de, birçok Suriyelinin sınırda insan kaçakçılığı yapmaya devam ettiği, yetkililerin de aldıkları rüşvet sebebiyle bu duruma göz yumduğu iddia edildi. Sınırda faaliyet yürüten kaçakçılar, Tel Abyad'ı IŞİD için önemli bir geçiş noktası olduğunu ancak kentin düşmesinden sonra da sınırdan geçişlerin devam ettiğini söyledi.

CS Monitor'den Dominique Soguel'in Akçakale mahreçli haberine göre, cihatçıları sınırdan geçiren Ebu Velid isimli bir Suriyeli, Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Tel Abyad yenilgisinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Sınırdan geçmek isteyen yabancıların büyük gelir kaynağı olduğunu söyleyen Ebu Velid, elde ettiği karın yüzde 50'sini Türk sınır memurları ile paylaştığını belirtiyor. Soguel, Ebu Velid'in Akçakale'de büyük bir binaya sahip olduğunu aktarıyor.

Suriyeli kaçakçı, eskiden her gün en az 25 yabancı militanı sınırdan geçirdiğini ileri sürüyor. Eşleri ile birlikte 40 kişiyi geçirdiği günlerin bile olduğunu söyleyen Ebu Velid, son partinin 38 kişiden oluştuğunu ve YPG'nin Tel Abyad saldırısından hemen önce gerçekleştiğini kaydediyor.

Tel Abyad, IŞİD için önemli bir geçiş güzergahı idi. Ancak uzmanlar ve bölgedeki kaçakçılar, cihatçı geçişinin Tel Abyad'ın kurtarılmasında sonra kesilmeyeceğine dikkat çekiyorlar. Kaçakçılar, resmi olmayan kapılardan, örneğin tel örgülerin kesilmesiyle oluşan yollardan insanlar geçiş yaptıklarını söylüyor. Bunun olması içinse, jandarmaya rüşvet ödeniyor.

'Sınırdan geçmek için en çok parayı Suudi ve Kuveytliler veriyor'

Ebu Velid, en iyi parayı Suudi ve Kuveytlilerin ödediğini aktarıyor. Suriyeliye göre, bu iki ülkeden gelenler bin doların aşağısında ödeme yapmıyor. Kaçakçının söylediğine göre, yabancı kadınlar ve kız çocukları, kendilerini Suriyeli gibi göstererek genellikle resmi sınır kapılarını kullanıyor.

Eğer kadınların kimliği yoksa, Ebu Velid kendisinin "kefil olduğunu" söylüyor. Eğer kadınlar kapıdan gönderilirse, Ebu Velid onları yakındaki bir köye götürüyor ve sınırdan yürüyerek geçirtiyor. Kaçakçı, "Şimdiye kadar kimse yakalanmadı" diye de ekliyor.

Ebu Velid, YPG saldırısı başlayınca IŞİD'lilerin eşlerini ve çocuklarını Türkiye'ye geçirdiğini belirtiyor. Velid, gelenler arasında Tunuslu, Arnavut, Fransız, Danimarkalı ve Alman bulunduğunu söylüyor.

'Tel Abyad'ın YPG'nin eline geçmesinden sonra sınırdan geçenlerin sayısı arttı'

Son iki yılda Suriye'ye en fazla giriş yapan yabancı savaşçıları Türk vatandaşı olduğuna dikkat çeken Ebu Velid, IŞİD'in Karkamış'ın karşısındaki Cerablus ve Elbeyli'nin karşısındaki Er-Rai'den yaptığı geçişlerin, Tel Abyad'ın kurtarılmasından bu yana arttığı belirtiyor.

Karkamış'taki bir kaçakçı, Tel Abyad'dan önce günde 6-7 kişiyi Suriye'ye geçirdiklerini, ancak son zamanlarda bu sayının 35-40'a çıktığını söyüyor. Er-Rai yakınlarındaki bir yolu kullanan kaçakçı ise, Tel Abyad'daki YPG kontrolünden önce 20 yabancı militan geçirirken, şu anda günde 50 militan geçirdiğini aktarıyor.