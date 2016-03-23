T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD'e katılmak isteyen Japon sınırda yakalandı!

M.M., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sınır dışı edilecek

23 Mart 2016 16:25

Gaziantep’te Japonya uyruklu M.M. (24), terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'ne katılacağı gerekçesiyle gözaltına alındı. Japon M.M, Nizip-Karkamış yolunda araç ve yayaları arayan Jandarma ekiplerinin kontrolüne takıldı.

Gözaltına alınan Japon M.M.’nin cep telefonunu da inceleyen Jandarma ekipleri, M.M.’nin sosyal medya üzerinden IŞİD üyeleri ile irtibata geçerek Türkiye’ye geldiğini ve buradan da Gaziantep’in Karkamış ilçesi üzerinden Suriye’ye geçeceğini tespit etti.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.M., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sınır dışı edilecek.

ETİKETLER

ışidisisdaişdeaşdaeşjaponışide katılmak isteyen japongaziantepkarkamış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24