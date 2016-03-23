IŞİD'e katılmak isteyen Japon sınırda yakalandı!

Gaziantep’te Japonya uyruklu M.M. (24), terör örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'ne katılacağı gerekçesiyle gözaltına alındı. Japon M.M, Nizip-Karkamış yolunda araç ve yayaları arayan Jandarma ekiplerinin kontrolüne takıldı.

Gözaltına alınan Japon M.M.’nin cep telefonunu da inceleyen Jandarma ekipleri, M.M.’nin sosyal medya üzerinden IŞİD üyeleri ile irtibata geçerek Türkiye’ye geldiğini ve buradan da Gaziantep’in Karkamış ilçesi üzerinden Suriye’ye geçeceğini tespit etti.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.M., Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sınır dışı edilecek.