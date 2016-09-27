IŞİD'e katılmak isteyen ABD'liye 30 yıl hapis

ABD'de California Eyalet Mahkemesi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne katılmak için Türkiye'ye gitmeye çalışan bir kişiyi 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

25 yaşındaki ABD vatandaşı Nader Elhuzayel, geçen yıl Los Angeles Havalimanı'ndan Türkiye'ye giden uçağa binmeye çalışırken yakalanmıştı.

Elhuzayel yakalandığında üstünde IŞİD'in kafa kesme görüntülerinin yanı sıra ABD Savunma Bakanlığı personelinin isim ve adreslerinin listelendiği bir bilgisayar belleği bulunmuştu.

Federal savcılık, Elhuzayel'in ayrıca uçak bileti alabilmek için banka sahtekarlığı da yaptığını açıkladı.

Los Angeles Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada Elhuzayel'in bir federal mahkemede bu suçlar kapsamında mahkemeye çıkan ve hüküm giyen ilk kişi olduğu belirtildi.

ABD içinde 70'ten fazla kişi IŞİD'e katılmak için yurtdışına çıkmakla suçlanmıştı.

Federal savcılık, Elhuzayel'in 21 Mayıs 2015 tarihinde Los Angeles Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'nın Türkiye'ye giden uçağına binmeye çalışırken gözaltına alınmıştı.

Nader Elhuzayel'in Türkiye sınırından Suriye'ye geçmeyi planladığı açıklandı.

Elhuzayel'in yanında taşıdığı çantasında IŞİD'in kafa kesme fotoğrafları ile ABD Savunma Bakanlığı çalışanlarının isim ve adresleri ele geçirildi.

Savcılık ayrıca Elhuzayel'in Teksas'ta iki silahlı kişinin Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin sergilendiği etkinliğe saldırmasını öven Twitter mesajları paylaştığını da söyledi. Silahlı kişiler polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Elhuzayel ayrıca IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi'ye bağlılık yemini ettiği bir videoda yer aldı.

Savcılık Elhuzayel'in IŞİD'e desteğini ve eşcinsellere yönelik nefretini ifade etmek için sosyal medyayı sıklıkla kullandığını söyledi.

Nader Elhuzayel bir Twitter mesajında "Yağmurdan daha güzel olan tek şey, eşcinsellerin yüksek binalardan aşağı atılması" demişti.

Elhuzayel ile birlikte yargılanan Muhanad Badawi ise "terörü desteklemek", "Elhuzayel'e tek yön uçak bileti almak" ve "mali dolandırıcılığa yardımcı olmakla" suçlanıyor.