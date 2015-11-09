T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD’e katılmak isteyen 38 kişi Adana’da yakalandı

14 Azerbaycanlı, 7 Endonezyalı, 5 Iraklı, 5 Kırgızistanlı, 2 Tacikistanlı, 3 İranlı ve 2 Afganistanlı

09 Kasım 2015 16:03

Adana'da düzenlenen operasyonda, IŞİD'e katılmak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 38 kişi yakalandı.

Sputniknews’in haberine göre, Adana Merkez Yüreğir İlçesi Başakşehir Mahallesi'nde bulunan bir evde çok sayıda yabancı kişi bulunduğu ihbarını alan polis çalışma başlattı. Eve operasyon düzenleyen Terörle Mücadele ekipleri, Suriye'ye geçerek IŞİD'e katılmak isteyen aralarında çocukların da olduğu 14 Azerbaycanlı, 7 Endonezyalı, 5 Iraklı, 5 Kırgızistanlı, 2 Tacikistanlı, 3 İranlı ve 2 Afganistanlı yakalandı.

 

İki Türk gözaltında

 

Bu kişilere yardım ettiği belirlenen Türk vatandaşı H.Ö. ile İ.G. de gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan yabancılar, çocukları ile birlikte sağlık raporu alınması için getirildiği Adli Tıp Birimi'nde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. İşlemlerinin ardından Göçler İdaresi İl Müdürlüğü'ne gönderilen yabancıların sınır dışı edileceği belirtildi. IŞİD'e katılmak isteyenlere yer temin ederek yardımcı olan H.Ö ve İ. G.'nin ise sorgularının devam ettiği bildirildi.

 

 

 

ETİKETLER

ışidoperasyonadana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24