IŞİD’e katılmak isteyen 38 kişi Adana’da yakalandı

Adana'da düzenlenen operasyonda, IŞİD'e katılmak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 38 kişi yakalandı.

Sputniknews’in haberine göre, Adana Merkez Yüreğir İlçesi Başakşehir Mahallesi'nde bulunan bir evde çok sayıda yabancı kişi bulunduğu ihbarını alan polis çalışma başlattı. Eve operasyon düzenleyen Terörle Mücadele ekipleri, Suriye'ye geçerek IŞİD'e katılmak isteyen aralarında çocukların da olduğu 14 Azerbaycanlı, 7 Endonezyalı, 5 Iraklı, 5 Kırgızistanlı, 2 Tacikistanlı, 3 İranlı ve 2 Afganistanlı yakalandı.

İki Türk gözaltında

Bu kişilere yardım ettiği belirlenen Türk vatandaşı H.Ö. ile İ.G. de gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan yabancılar, çocukları ile birlikte sağlık raporu alınması için getirildiği Adli Tıp Birimi'nde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. İşlemlerinin ardından Göçler İdaresi İl Müdürlüğü'ne gönderilen yabancıların sınır dışı edileceği belirtildi. IŞİD'e katılmak isteyenlere yer temin ederek yardımcı olan H.Ö ve İ. G.'nin ise sorgularının devam ettiği bildirildi.