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IŞİD'e katılmak için Gaziantep'e gelen 4'ü yabancı uyruklu 12 kişi yakalandı

Yakalanan 12 kişinin içinde çocuklar da bulunuyor

10 Kasım 2015 00:05

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Suriye'ye geçmeye çalışan bir minibüste, IŞİD'e katılacakları öne sürülen 4'ü yabancı uyruklu 12 kişi yakalandı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada A.K. yönetimindeki minibüsün pazar günü jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolü sırasında fark edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"08.11.2015 Pazar günü İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Karkamış-Oğuzeli-Nizip yol ayrımında yapılan yol kontrol ve devriye çalışmaları sırasında, durumu fark ederek kontrolden kurtulmak için kaçan Türk vatandaşı A.K. yönetimindeki 27 S 6058 plakalı minibüs, ekiplerimizin sıkı takibi sonrasında yakalanmıştır. Araçta yapılan kontrolde Suriye’de DAEŞ terör örgütüne katılmak üzere Türk vatandaşları M.U., H.U., A.K., A.K. ve çocukları M.K., H.M.K., F.K. ve İ.K. ile yabancı uyruklu N.M.K., A.M.K., K.S.N. ve A.M.K. olmak üzere toplam 12 şahısın bulunduğu anlaşılmıştır. Şahıslar tahkikat evrakları ile birlikte bugün adli mercilere sevk edilmişlerdir."

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