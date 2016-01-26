IŞİD'e katıldığı iddia edilen genç medyayı eleştirdi: Müslüman oldu + Ortadoğu'ya gitti = IŞİD

Geçen hafta, hakkında İngiltere'den Suriye'ye giderek IŞİD'e katıldığı yönünde haberler yapılan 'Cihatçı Jack' lakaplı Jack Letts, iddiaları yalanlarken “Medyadaki formül basit: İngiliz adam Müslüman oldu + Ortadoğu’ya gitti + İslam’ı takip etti = IŞİD + bebekleri yiyor x şeytan” ifadelerini kullandı.

Radikal'in haberine göre İngiltere’den Suriye’ye giderek IŞİD’e katıldığı düşünülen ‘Cihatçı Jack’ lakaplı Jack İbrahim Letts, örgüte katılmadığını duyurdu. Din değiştirerek Müslüman olan 20 yaşındaki Letts, medyaya eleştiriler yöneltti.

Independent’ın haberine göre, medyanın Müslüman olan İngilizleri şeytanlaştırdığını belirten Letts’in IŞİD’e katıldığı, evlendiği ve çocuk sahibi olduğu iddia ediliyordu. İddialar hakkında Facebook’tan açıklama yapan Letts, “Medya IŞİD’e katıldığınızı düşünüp sizin katılmamış olmanız biraz garip. Çocuğunuz olduğunu düşünüyor ve aslında yok. Evli olmadığınızda evlendiğinizi düşünüyor” ifadesini kullandı.

Letts’in geçen yılın Mayıs ayında kamuflaj kıyafetiyle Tabka Barajı’nın önünde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Letts’in annesi, oğlunun insani yardım görevlisi olarak Suriye’de bulunduğunu söylemişti.