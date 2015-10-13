IŞİD'e katılan Türk militanlardan videolu mesaj: Olduğunuz yerde kıyama kalkın!

Ankara’da cumartesi günü meydana gelen terör saldırısında 97 kişi hayatını kaybetti. Eylemde iki canlı bombanın kullanılması ise IŞİD’i eylemin bir numaralısı zanlısı haline getirdi. IŞİD’in eylemi üstlenip üstlenmeye tartışılırken dün sosyal medyada IŞİD ile ilgili farklı bir video paylaşıldı. İlk defa IŞİD’e katılan Türkler toplu olarak görüntü verdi.

Silahlar Amerikan

Vatan'da yer alan habere göre, terör örgütüne yakın internet sitelerinde de paylaşılan ve 3 farklı formattaki videolarda bazı konular dikkat çekti. 8 dakika 45 saniye süren videoda iki kişi konuşurken diğer Türkler ise onu dinledi. Yüksek kalitede çekilen videoda IŞİD’li Türklerin sahip olduğu silahlar dikkat çekti. Ellerinde Amerikan yapımı M-16 piyade tüfeği taşıyan Türklerin neredeyse hepsinde telsiz bulunuyor. Kendilerini “İslam Devleti’nin Cezire vilayeti Türk mücahitleri” olarak tanımlayan grup 14 kişiden oluşurken aralarında özellikle küçük yaştaki iki kişi ise videoda ön plana çıktı. Videoda sık sık yapılan askeri talimler de gösterildi.

‘Türkiye şurası’

8 dakika 45 saniyelik videonun hedef kitlesi ise Türkler. Yayımlanan görüntülerde iki farklı kişi Türkçe konuşurken Arapça alt yazının geçmesi de videonun profesyonelce hazırlandığının kanıtı oldu. Videoda konuşanlar, Türkleri cihada ve IŞİD’e katılmaya davet etti. IŞİD’in kontrolü altındaki Cezire ve Rakka bölgesinde çekildiği iddia edilen videolarda bir Türk ‘emir’in örgütün ‘Türkiye şurası’ adlı üst düzey Türk isimlere verdiği vaazlar yer alıyor. Video mesajında militanlar Türk hükümetini ‘tağut’ (Allahın hükmünü tanımayan) olarak ilan ediyor. Amerikan silahları taşıyan bir IŞİD’li Türk, ‘Her neredeyseniz gelin bize katılın. Bunu yapamayacak durumdaysanız da bulunduğunuz ülkelerde kıyama (ayağa) kalkın’ diyor.