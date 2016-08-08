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IŞİD'e katılan ODTÜ'lü Suriye'de öldürüldü

Raşid Tuğral'ın Ağustos ayı başındaki bir çatışmada öldürüldüğü teyit edildi

08 Ağustos 2016 19:16

ODTÜ Fizik bölümünde öğrenim gördüğü sırada, ODTÜ Kütüphanesi'nin altındaki mescitte Selefi görüşle tanışan, mezuniyetinin ardından Finlandiya’da başladığı yüksek lisanını yarıda bırakıp Ocak 2015’te IŞİD saflarına katılan Ankaralı Raşid Tuğral, Suriye’de bir çatışmada öldürüldü.

Daha önce de hakkında yaşamını yitirdiği söylentileri çıkan Tuğral’ın, bağlı bulunduğu birlikle bir süredir çatışmalara katıldığı ve Ağustos ayının ilk günlerinde girdiği bir çatışmada öldürüldüğü teyit edildi.

Birgün gazetesinin Tuğral ailesine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tuğral’ın İslam Devleti'nde evlendiği eşi, bu bilgiyi Raşid Tuğral’ın ailesine de aktardı.

Tuğral’ın naaşının, pek çok IŞİD militanının olduğu gibi, Türkiye’ye gönderilmesi beklenmiyor.

 

Finlandiya'daki yüksek lisansı bırakıp, IŞİD'e katıldı

 

Tuğral ve yakın çevresindeki başka isimleri IŞİD’e katılmaya ikna eden, ODTÜ Mescit Topluluğu'nun da çalışma yaptığı mescitte düzenlenen tefsir dersleri olmuştu.

ODTÜ Fizik bölümündeki son yılında Selefi düşünceyle yakınlaşan Tuğral, Finlandiya’da yüksek lisans yaptığı Jyväskylä Üniversitesi'nde de bu fikirlerini açıkça ifade etmiş, Finlandiya polisi tarafından uyarılmıştı.

Dönem arası tatilinde ailesini ziyaret için Ankara’ya gelen Tuğral, Ocak 2015’te Urfa üzerinden Suriye’ye giriş yapmış ve IŞİD saflarına katılmıştı.

Mescitteki faaliyetler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği 26 sanıklı iddianameye de girmişti. İddianamede mescitle bağlantılı iki kişinin örgütlere eleman temininde bulunduğu aktarılıyor.

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