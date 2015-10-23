IŞİD'e katılan kadından kocasına mesaj: Bari kapalı resmi verseydin!

Karaman'da 2 yaşındaki oğlu ile IŞİD'e katılan Hülya Tuba Bozkurt, kocasının bu olayı basına anlatmasına kızdı. Kocası Ramazan Bozkurt'a Whatsapp'tan mesaj atan Hülya Bozkurt, "Çocuk iyi. Basına olayı sen verdin ayıp. Açık resim. Bari kapalı olsaydı" yazdı.

Karaman’da şu an bir kız öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan Ramazan Bozkurt, 7 yıl önce çalışmak için gittiği Muğla Dalaman’da tanıştığı Hülya Tuba Bozkurt ile evlendi. Karaman’a dönen çiftin bu evliliğinden 2 erkek çocuğu oldu. Bozkurt çifti yaklaşık 1 yıl önce tekrar Dalaman’da yaşama kararı aldı.

Ancak Ramazan Bozkurt, iş bulamadığı için Karaman’a geri döndü. Eşi ve 2 çocuğunu da Dalaman’a yaşayan kayınvalidesinin yanına bıraktı. Ramazan Bozkurt, bir süre sonra büyük oğlu Mehmet Emin’i, Karaman’a getirdi. Dalaman’da havalimanında bir dönemgüvenlik görevlisi olarak çalışan eşi Hülya Tuba Bozkurt’un, islami örgütlerden bahsetmesi ve yakın ilgi duyması üzerine çift ayrı yaşamaya başladı.

Ramazan Bozkurt, yaklaşık 8 aydır ayrı yaşadığı eşi Hülya Tuba Bozkurt’un, yaklaşık 1 hafta önce 2 yaşındaki oğlu Yiğit Alp’i de yanına alıp terör örgütü IŞİD’e katıldığını belirterek, sesini duyurmak ve oğluna kavuşmak için Başbakan’dan yardım istedi. Bu durumun gazetelerde yeralması üzerine şu an Suriye ’nin Rakka kentinde olan Hülya Tuba Bozkurt, eşi Ramazan Bozkurt’a cep telefonundan, ’whatsapp’ programı üzerinden mesaj gönderdi.

’Fotoğraflar kapalı olsaydı’





Mesajında, hakkında haber yaptırdığı için eşine tepki gösteren Bozkurt, çocuğun durumunun iyi olduğunu ayrıca yayınlanan haberlerde açık giyimli fotoğraflarının olmasına kızarak, ”Açık resim, barı kapalı olsaydı” dedi.



Bu mesajı alan Ramazan Bozkurt da, ”Ben özellikle çocuğuma kavuşmak istiyorum. Sesimi duyurmak istedim. Eşim şu an peçe ve siyah çarşaf giymiş. Bu fotoğrafları da kayınvalideme göndermiş. Ben de bu fotoğraflarla birlikte eşimin daha önce kendi facebook hesabından da yayınladığı fotoğrafları basınla paylaştım. Benim tek amacım çocuğuma kavuşmak” dedi.