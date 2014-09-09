IŞİD'e karşı terör zirvesi Suudi Arabistan'da toplanacak

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, perşembe günü Cidde kentinde ABD, Mısır, Ürdün, Türkiye ve diğer Körfez ülkelerinin bir araya gelecekleri belirtilerek, "Toplantıda, bölgedeki terör meselesi ve bu terörün arkasındaki radikal örgütlerle mücadele görüşülecek" denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre toplantıda, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, geçtiğimiz günlerde düzenlenen NATO zirvesi sırasında gündeme getirdiği 'IŞİD'e karşı koalisyon' önerisini hayata geçirmek için görüşmeler yapması bekleniyor.

Kimler katılıyor?

Toplantıya ABD, Mısır, Ürdün ve Türkiye dışişleri bakanlarının yanı sıra altı Körfez ülkesinin de katılacağı belirtildi. Mısırlı üst düzey bir yetkili geçtiğimiz günlerde Irak'ın da toplantıya katılacağını söylemişti. Lübnanlı bir yetkili ise Beyrut yönetiminin de temsil edileceğini belirtmişti ancak henüz bu iki ülkeyle ilgili kesin bir açıklama bulunmuyor.