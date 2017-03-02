IŞİD'e karşı operasyonu yürüten ABD'li komutan: YPG'nin Türkiye'ye tehdit olduğuna dair kanıt yok

ABD'nin IŞİD’e karşı yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik Ortak Görev Gücü Komutanı Korgeneral Stephen Townsend, Rakka’yı IŞİD’den geri almaya yönelik operasyona bazı Kürt savaşçıların da katılacağını söyledi. Townsend ayrıca YPG’nin Türkiye’ye tehdit oluşturduğuna dair bir kanıt görmediğini belirtti.

Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, Townsend Bağdat’tan telekonferans yoluyla Pentagon muhabirlerine verdiği brifingde, planlanan Rakka operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türk yetkililerle Rakka’yı görüşüyoruz"

Türkiye ve ortak güçlerinin operasyona nasıl katkı sağlayabilecekleri noktasında Türk yetkililerle görüşmelerinin devam ettiğini belirten Townsend, operasyona Kürtler’in olası katılımına yönelik bir soru üzerine de, “Kürtler’in bir şekilde operasyona katılmasını bekliyorum. Gerçek şu ki Rakka bölgesinde de Kürtler bulunuyor” dedi.

Townsend, sayıya ilişkin ise şu anda paylaşabileceği bir ayrıntı bulunmadığını belirtti. Amerikalı komutan, Kürtlerin operasyona katılımını beklemekle beraber, “Kentin demografisinin Kürtler, Türkmenler ya da operasyona katılan herhangi bir grup tarafından değiştirileceğini düşünmüyorum. Suriye’nin kuzeyindeki her Suriyeli’nin muhtemelen Rakka’nın kurtarılmasına katılmasını bekliyorum” diye konuştu.

Amerikalı komutan, "Suriye Demokratik Güçleri ortaklarımız henüz Rakka etrafındaki kuşatmayı tamamlamış değil. Hala bu yönde ilerliyorlar, dolayısıyla Rakka'yı nihayetinde kurtaracak güçler için tüm seçenekleri incelemek ve değerlendirmek için biraz zamanımız var. Hiçbir seçenek masa dışında değil" dedi.

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"YPG'nin Türkiye'ye tehdit oluşturduğuna dair kanıt görmedim"

Townsend bir soru üzerine, YPG’nin Türkiye’ye bir tehdit olduğuna dair kesinlikle hiçbir kanıt görmediğini söyledi. Amerikalı komutan şöyle konuştu:

"Onların liderleriyle konuştum, nasıl çalıştıklarını izledik. Devamlı olarak bize Türkiye’ye saldırma yönünde bir arzu taşımadıkları, Türkiye’ye bir tehdit olmadıkları yönünde güvence verdiler. Aslına bakılırsa, Türkiye ile iyi bir çalışma ilişkisi içerisinde olmak istiyorlar ve ben de son iki yıl içerisinde onların Türkiye’ye bir tehdit oluşturduğu ya da Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye herhangi bir saldırı planladığı yönünde kesinlikle hiçbir kanıt görmedim”

"Rus ve rejim uçakları Suriye Arap Koalisyonu'nu vurdu"

Townsend bir başka soruyu yanıtlarken de, Rus ve Suriye rejimi uçaklarının dün El Bab yakınlarında Amerika’nın desteklediği Suriye Arap Koalisyonu’nun kontrolündeki mevzileri vurduğunu kaydetti. Townsend, “Dün bazı Rus ve (Suriye) rejimi uçakları, IŞİD’in elinde olduğunu düşündüklerine inandığım bazı köyleri bombaladı, ama sahada aslında Suriye Arap Koalisyonu’ndan bazı güçler vardı” diye konuştu.

"Münbiç'te istikrar için Türkiye ile çalışıyoruz"

Townsend ayrıca, "Koalisyon, Türk ordusu ve muhalif güçlerin El Bab’da sağladığı ilerlemeden memnuniyet duyuyor. Tüm güçleri, IŞİD’e karşı savaşa odaklanmaya ve çabalarını koalisyonun enerji ve kaynaklarını Rakka’dan başka yöne çekmesine neden olabilecek başka hedeflere değil, IŞİD’ın yok edilmesine yöneltmeye teşvik ediyoruz" diye konuştu.

Amerika, Türkiye ve koalisyon ortaklarının Menbiç’te istikrar ve yerel sivil yönetimi desteklemek için birlikte çalıştığını kaydeden Townsend, koalisyonun Türkiye’nin güvenliğine olan bağlılığını da dile getirdi ve IŞİD’i kalıcı yenilgiye uğratmak için ortak güçler ve müttefiklerle yakın koordinasyon halinde birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.