"IŞİD'e karşı Kürtler desteklenmeli"

Independent gazetesinde yer alan "Kürtleri destekleyin" başlıklı başyazıda "IŞİD'i yenmenin tek yolu Kürt milisleri desteklemek. Bu nedenle Türkiye hizaya getirilmeli" deniyor.

Gazetenin Orta Doğu yazarı Patrick Cockburn'ün Kobani'den yazdığı habere de atıfta bulunulan başyazıda, IŞİD'in en çok Kürtlerden korktuğu belirtiliyor.

Başyazıda yer alan ifadelerin bir kısmı şöyle:

"YPG geçtiğimiz yıl içinde IŞİD'e karşı ardı ardına zafer kazanan tek güç oldu. Yalnızca Mayıs ayında Suriye'nin kuzeydoğusunda 200'e yakın köy ve kent YPG tarafından ele geçirildi. Bu zaferlerin arasında geçen yıl Kobani'nin savunulmasından Tel Abyad'ın alınmasına kadar stratejik olarak hayati öneme sahip yerlerde gücü sergilendi."

"Independent'ın bugün de haberini yaptığı gibi, YPG IŞİD'i Cerablus'tan püskürtebileceği konusunda kendisine güveniyor (…) bu, yerel halkın dediğine göre sadece bölgenin yalnızca yüzde birini oluşturan Kürtlerin değil, bölgeye hakim olan Sünni Arapların çıkarına da olur."

"YPG'nin ABD öncülüğündeki hava saldırılarının da desteğiyle batıya doğru genişlemesi koalisyon genelinde de takdir edilir. Laiklik ve demokrasiye olan saygıları Kürtleri, bu fikirlere minnettar olan savaşçı birliklerden yoksun olan bölgede çekici bir müttefik haline getiriyor."

"Yine de Türkiye'nin buna cevabı karşılıklı suçlamalar ve korku tellallığı yapmak olacaktır. YPG'nin önceki kazanımlarına Türkiye'de hükümet yanlısı medya 'etnik temizlik yapılıyor' gibi kanıtlanmayan iftiralarla karşılık verdi."

'Kürtler koalisyonun güvenebileceği tek güç'

"Temmuz ayında ABD ile yapılan ittifakın ardından doğan Türkiye'nin sonunda IŞİD'e karşı saf tutacağı umudu boşa çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ordusu onun yerine devletin PKK'ya olan kinini canlandırdı ve IŞİD'e karşı bir sorti yapılırken PKK'ya 300 saldırı gerçekleştirildi."

"Erdoğan ve müttefikleri, Kürtlerin Suriye ve diğer bölgelerdeki kazanımlarıyla bağımsız bir devlet kurma ihtimalinden bahsediyor. Aslında Cumhurbaşkanı, seçimlerde partisi AKP'nin, Kürt rakibine olan desteğin aniden yükselmesiyle mecliste çoğunluğu kaybetmesinin ardından Kürt karşıtı duyguları canlandırma arayışında."

"Bu, IŞİD karşıtı mücadeleyi büyük ölçüde riske atan kötü bir strateji. Erdoğan'ın saldırıları nedeniyle Kürt kaynakların Suriye'de dikkatleri asıl görevlerinden dağılıyor. Son müttefikinden bu tip saldırıları sona erdirmesini istemek Amerika'ya düşüyor. ABD savaş uçaklarının İncirlik üssünü kullanması, Kürtlere yollarını şaşırtmanın zararını karşılamaya yetmez. Amerika'nın ılımlı Suriyeli muhalif güçleri eğitme girişimindeki başarısızlığı göz önünde bulundurulduğunda Kürtler, Suriye'de koalisyonun güvenebileceği tek güç."

"Uzun vadede Batı stratejisi Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde aşiretler arası yükselen ve Rakka'nın çevresinde hala geçerli olan IŞİD karşıtı duyarlılıktan çıkar sağlamaya çalışmalı. Kürtler, Arap aşiretlerle dava ortaklığı yapabileceklerini kanıtladı. Batı'nın diplomatik çabaları, koalisyon Kürtlere destek için hava saldırılarını arttırırken Rakka'ya ikmal yollarının kesilmesi, IŞİD'in hareket alanının daraltılması için bu tip ittifakların güçlendirilmesine odaklanmalı."