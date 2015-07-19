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Dünya
Deutsche Welle

'IŞİD'e karşı daha faal olmalıyız'

Başbakan David Cameron, İngiltere'nin Suriye’de IŞİD'e yönelik hava saldırılarına katılabileceğinin sinyalini verdi.

19 Temmuz 2015 18:43


Amerikan NBC televizyonuna konuşan Cameron, İngiltere'nin Suriye'deki hava saldırılarına katılıp katılmayacağı sorusuna “İngiltere'nin daha faal olmasını istiyorum” diye yanıt verdi.

“İster Irak'ta ister Suriye'de olsun IŞİD'i yenmek zorunda olduğumuzu biliyoruz” diyen Cameron, İngiltere'nin ABD ile işbirliği içinde hareket edeceğini belirtti.

İngiltere'nin Suriye'deki hava operasyonlarına katılabilmesi için hükümetin parlamentodan onay alması gerekiyor. İngiliz savaş uçakları halihazırda Irak'ta IŞİD mevzilerine yönelik operasyonlara katılıyor, Suriye'de ise ABD'nin hava saldırılarına lojistik destek ve keşif uçuşlarıyla katkı sağlıyor.

2013 yılında İngiltere parlamentosu ordunun Suriye'de hava operasyonlarına katılmasına onay vermemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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