IŞİD'e hangi ülkeden kaç kişi katıldı?



Amerikan NBC Televizyonu'na sızdırılan binlerce belge, West Point Terörizmle Mücadele Merkezi (CTC) tarafından incelendi. Bunlardan mükerrer olanlar ayıklandıktan sonra ortaya yaklaşık 4 bin 600 kişiyi kapsayan bir liste çıktı.

Suudiler başı çekiyor

Savaşçılar arasında 579 kişiyle Suudiler başı çekiyor. Onları 559'la Tunus, 240'la Fas vatandaşları izliyor. Türkiye, 212 vatandaşıyla listenin dördüncü sırasında bulunuyor. Mısır 151, Rusya ise 141 vatandaşıyla dikkat çeken diğer ülkeler.

Batılı ülkeler de listede yer alıyor: Fransa (49), Almanya (38), İngiltere (26), Avustralya (11), Kanada (7). ABD'den katılımın olmaması dikkat çekiyor.

Yüzde 61'i bekâr

Savaşçılar medeni durumlarını yüzde 30'u evli, yüzde 61'i bekâr olarak beyan ediyor. Yüzde 8'lik kesim ise bu haneyi boş bırakmayı yeğliyor. Yaşları 12 – 70 arasında değişiyor. Ortalama yaş 26 – 27 arasında. 400 dolayında savaşçı ise yaşını 18'in altında olarak açıklıyor.

Dosyalar arasında 431 adet "çıkış belgesi" de yer alıyor. Çıkışlar genellikle sağlık ve ailevi sebepli. Sağlık sebebiyle çıkış yapanların büyük kısmının Türkiye'de tedavi görmeye gittiği belirtiliyor.

"Yalan söyledi, cihada gönülsüz"

Cihatçılar hakkında düşülen "yalan söyledi", "Geri dönerse cezaevine konulacak", "sabırsız", "askeri hayata ve cihada gönülsüz" gibi kişisel notlar da dikkat çekiyor.

Başka belgelerde ise "Libya'ya gidip halifeliğin örgütlenmesini sağlayacak" ya da "Ebu Ömer El Şişani kendisine Türkiye'de bir görev verdi" ifadeleri yer alıyor.

"Çeçen Ömer" olarak da bilinen Ebu Ömer El Şişani, IŞİD'in savunma bakanı olarak görülüyordu. El Şişani'nin geçen ay bir Amerikan hava saldırısında öldürüldüğü bildirilmişti.