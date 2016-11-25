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IŞİD’e eş zamanlı operasyon; 25 kişi gözaltına alındı

23 şüpheli tutuklandı

25 Kasım 2016 23:41

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında yabancı uyruklu şüphelilerin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerini engellemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında İstanbul, Gaziantep, Aydın ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 17'si yabancı uyruklu olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise askeri kamuflaj, çok sayıda tıbbi malzemeler ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorguya alındı.

Yapılan sorgulamalarda, gözaltına alınan şüphelilerin örgüte militan kazandırdıkları ve savaş bölgelerindeki IŞİD üyelerine tıbbi malzeme temin ettikleri ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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