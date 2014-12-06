IŞİD'e destek veren cami kapatıldı



Bremen Senatosu yasaklı olan, radikal IŞİD örgütüne destek verdiği gerekçesiyle Kültür ve Aile Derneği adlı derneği yasaklama kararı aldı. İçişleri Senatörü Ulrich Mäurer, derneğe üye 17 kişinin evlerinin yanı sıra, dernek binası ile bir camiye polisin baskın düzenlediğini belirtti. İçişleri Senatörü yasaklanan derneğin 'agresif ve mücadeleci bir tutum' içinde olduğunu vurguladı. Dernek ve camide üyelere yönelik olarak IŞİD'e katılma çağrısının yapıldığını belirten İçişleri Senatörü, bu çağrıya kulak veren birçok kişinin Suriye'ye cihat savaşçısı olmaya gittiğini söyledi.

Mäurer, 'Böylesine derneklere hoşgörü gösteremeyiz. Anayasal hukuk çerçevesinde bu dernekleri yasaklayarak, Almanya ya da başka ülkelerde terör saldırıları düzenlenmesini engellemeye çalışıyoruz" dedi. Bremen İçişleri Senatörü Mäurer derneğin Gröpelingen semtindeki camisinin de bu nedenle kapatıldığını belirtti.

Bremen'de yasaklanan Kültür ve Aile Derneği'nin radikal tutumu nedeniyle uzun süredir güvenlik birimlerince takip edildiği belirtildi. Son aylarda derneğin üyelerinden 15'inin Suriye'ye savaşmak için gittiği tespit edildi. Güvenlik birimlerine göre Bremen'de IŞİD'e katılan iki kişi çatışmalarda hayatını kaybetti. Örgüte katılanların 5'i kadın.