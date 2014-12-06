T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'e destek veren cami kapatıldı

Almanya'da radikal IŞİD örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. Polis IŞİD'e destek veren bir derneğe, camiye ve derneğin 17 üyesinin evlerine baskın düzenlendi.

06 Aralık 2014 14:20


Bremen Senatosu yasaklı olan, radikal IŞİD örgütüne destek verdiği gerekçesiyle Kültür ve Aile Derneği adlı derneği yasaklama kararı aldı. İçişleri Senatörü Ulrich Mäurer, derneğe üye 17 kişinin evlerinin yanı sıra, dernek binası ile bir camiye polisin baskın düzenlediğini belirtti. İçişleri Senatörü yasaklanan derneğin 'agresif ve mücadeleci bir tutum' içinde olduğunu vurguladı. Dernek ve camide üyelere yönelik olarak IŞİD'e katılma çağrısının yapıldığını belirten İçişleri Senatörü, bu çağrıya kulak veren birçok kişinin Suriye'ye cihat savaşçısı olmaya gittiğini söyledi.

Mäurer, 'Böylesine derneklere hoşgörü gösteremeyiz. Anayasal hukuk çerçevesinde bu dernekleri yasaklayarak, Almanya ya da başka ülkelerde terör saldırıları düzenlenmesini engellemeye çalışıyoruz" dedi. Bremen İçişleri Senatörü Mäurer derneğin Gröpelingen semtindeki camisinin de bu nedenle kapatıldığını belirtti.

Bremen'de yasaklanan Kültür ve Aile Derneği'nin radikal tutumu nedeniyle uzun süredir güvenlik birimlerince takip edildiği belirtildi. Son aylarda derneğin üyelerinden 15'inin Suriye'ye savaşmak için gittiği tespit edildi. Güvenlik birimlerine göre Bremen'de IŞİD'e katılan iki kişi çatışmalarda hayatını kaybetti. Örgüte katılanların 5'i kadın.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaIŞİDSenatosuKültürAile DerneğiSenatörü Ulrich MäurerSenatörüSuriyeSenatörü MäurerGröpelingenBremen IŞİDWelle TürkçeAFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24