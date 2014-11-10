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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'e bağlılık yemini ettiler

Mısır'da radikal İslamcı Ensar Beyt el Makdis adlı örgüt Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, IŞİD'e bağlılık yemini etti.

10 Kasım 2014 18:14

Mısır'da kanlı eylemler düzenleyen radikal örgüt Ensar el Beyt Makdis üyeleri, Twitter
üzerinden yayınladığı sesli açıklamada, IŞİD ve lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye bağlılık
yemini ettiklerini ilan etti. Bütün Müslümanları da IŞİD'e "sadakat göstermeye" çağıran
örgüt, "inançsızların demokrasisinin işe yaramayacağını" savundu.

ABD'nin terör örgütleri listesinde bulunan yapılanma, daha önce de IŞİD'e destek
vermiş, ancak tamamen bir bağlılık açıklaması yapmamıştı.

Örgütün Hüsnü Mübarek'in 2011 yılında devlet başkanlığından devrilmesinin ardından
ülkede oluşan güvenlik boşluğunda zemin kazandığı tahmin ediliyor. Zamanla örgüt
yapısını güçlendiren ve aşırıları etrafında toplayan Ensar el Beyt Makdis, özellikle
Sina Yarımadası'nda kanlı saldırılar düzenlendi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Mısır İçişleri Bakanlığı sözcüsü, örgütün IŞİD'e
bağlılık açıklamasının Mısır'ın aşırı gruplarla mücadelesini değiştirmeyeceğini, aynı
teröristlerin sadece isimlerinin değiştiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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