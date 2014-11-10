IŞİD'e bağlılık yemini ettiler

Mısır'da kanlı eylemler düzenleyen radikal örgüt Ensar el Beyt Makdis üyeleri, Twitter

üzerinden yayınladığı sesli açıklamada, IŞİD ve lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye bağlılık

yemini ettiklerini ilan etti. Bütün Müslümanları da IŞİD'e "sadakat göstermeye" çağıran

örgüt, "inançsızların demokrasisinin işe yaramayacağını" savundu.

ABD'nin terör örgütleri listesinde bulunan yapılanma, daha önce de IŞİD'e destek

vermiş, ancak tamamen bir bağlılık açıklaması yapmamıştı.

Örgütün Hüsnü Mübarek'in 2011 yılında devlet başkanlığından devrilmesinin ardından

ülkede oluşan güvenlik boşluğunda zemin kazandığı tahmin ediliyor. Zamanla örgüt

yapısını güçlendiren ve aşırıları etrafında toplayan Ensar el Beyt Makdis, özellikle

Sina Yarımadası'nda kanlı saldırılar düzenlendi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Mısır İçişleri Bakanlığı sözcüsü, örgütün IŞİD'e

bağlılık açıklamasının Mısır'ın aşırı gruplarla mücadelesini değiştirmeyeceğini, aynı

teröristlerin sadece isimlerinin değiştiğini söyledi.