T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'e Almanya'dan katılanların sayısı azalıyor

Alman medya kuruluşlarının ortak haberine göre IŞİD'e katılmak üzere Almanya'dan Suriye ve Irak'a gidenlerin sayısı azalıyor.

17 Kasım 2016 13:33

Terör milisi IŞİD'e katılmak için Almanya'dan Suriye ve Irak'a gidenlerin azaldığı bildiriliyor. ‘Süddeutsche Zeting' gazetesi ile Alman ‘WDR' ve ‘NDR' radyolarının Anayasayı Koruma Teşkilatı ve güvenlik birimlerine atfen yayınladıkları haberde, ‘savaş bölgesine gidişlerin durma noktasına geldiği' belirtildi. 2015 yılının Temmuz ayı ile bu yılın Haziran ayları arasında savaşmak için Suriye ve Irak'a gidenlerin aylık ortalaması 5'in altına indi. 2014 yılında her ay 100 dolayında cihat gönüllüsünün Almanya'dan ayrıldığı saptanmıştı.

Haberde gerilemenin nedenlerinin tam olarak aydınlanmadığına, ancak IŞİD'in uğradığı askeri yenilgilerin ve terör milisinin kontrolündeki bölgelerde hüküm süren kötü hayat şartlarının bunda rol oynayabileceğine yer verildi. Almanya'dan çıkışların sıkıca denetlenmesi ve pasaportlara el konulması da muhtemel nedenler arasında yer alıyor.

Resmi makamlarca, Suriye ve Irak'a geçişlerin azalmasına, IŞİD'in militan sempatizanlarına bulundukları ülkelerde terör saldırısı düzenlemeleri için çağrıda bulunmasının yol açmış olabileceği de ifade edildi. Almanya'dan daha az militanın ayrılmasında bunun ne kadar rol oynadığı hakkında kesin bilgi bulunmuyor. Almanya'daki terör tehlikesinin arttığına ve savaş bölgesinden dönenlerle Almanya'da kalan radikalleşmiş kişilerin tehdit oluşturduğuna da haberde yer verildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanIŞİDAlmanya SuriyeIrakZetingAnayasayı Koruma TeşkilatıTemmuzHaziranSuriyeAlmanyaDeutsche Welle Türkçe DW Reuters/AG BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24