IŞİD'e Almanya'dan katılanların sayısı azalıyor

Terör milisi IŞİD'e katılmak için Almanya'dan Suriye ve Irak'a gidenlerin azaldığı bildiriliyor. ‘Süddeutsche Zeting' gazetesi ile Alman ‘WDR' ve ‘NDR' radyolarının Anayasayı Koruma Teşkilatı ve güvenlik birimlerine atfen yayınladıkları haberde, ‘savaş bölgesine gidişlerin durma noktasına geldiği' belirtildi. 2015 yılının Temmuz ayı ile bu yılın Haziran ayları arasında savaşmak için Suriye ve Irak'a gidenlerin aylık ortalaması 5'in altına indi. 2014 yılında her ay 100 dolayında cihat gönüllüsünün Almanya'dan ayrıldığı saptanmıştı.

Haberde gerilemenin nedenlerinin tam olarak aydınlanmadığına, ancak IŞİD'in uğradığı askeri yenilgilerin ve terör milisinin kontrolündeki bölgelerde hüküm süren kötü hayat şartlarının bunda rol oynayabileceğine yer verildi. Almanya'dan çıkışların sıkıca denetlenmesi ve pasaportlara el konulması da muhtemel nedenler arasında yer alıyor.

Resmi makamlarca, Suriye ve Irak'a geçişlerin azalmasına, IŞİD'in militan sempatizanlarına bulundukları ülkelerde terör saldırısı düzenlemeleri için çağrıda bulunmasının yol açmış olabileceği de ifade edildi. Almanya'dan daha az militanın ayrılmasında bunun ne kadar rol oynadığı hakkında kesin bilgi bulunmuyor. Almanya'daki terör tehlikesinin arttığına ve savaş bölgesinden dönenlerle Almanya'da kalan radikalleşmiş kişilerin tehdit oluşturduğuna da haberde yer verildi.

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DW, Reuters/AG, BÖ