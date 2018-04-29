IŞİD'den yeni video: Deyrizor'daki tarihi eserleri yok ettiler

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki tarihi Dura-Europos antik kentinden tarihi eserleri yok ettiğini gösteren bir video yayınladı.

Örgütün "put" olarak tanımladığı tarihi eserleri yok ettiğini gösteren video, IŞİD'in Amaq ajansı tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde örgütün arkeoloji komitesinden olduğu belirtilen bir kişi elinde bir balyozla tarihi eserleri parçalarken gözüküyor.

Suriye yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle çok sayıda tarihi eser hasar görmüş, bilinçli olarak yok edilmiş veya yurtdışına kaçırılmış durumda.

Dura-Europos antik kenti Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2014 yılında yağmalanmıştı. IŞİD, yok ettiği tarihi eserlerin buradan yağmalandığını ve Irak sınırına yakın Ebu Kemal kentinin batısında ele geçirildiğini açıkladı.

IŞİD daha önce de Suriye'de çok sayıda tarihi eseri İslami yorumlarına aykırı olduğu gerekçesiyle parçalamıştı.

Bunların arasında Palmira antik kentindeki eserler de bulunuyor.

1980 yılında UNESCO Dünya Mirası ilan edilen Palmira'daki çalışmaları yürüten arkeolog Halid Esad da IŞİD'in bölgeyi ele geçirmesinin ardından öldürülmüştü.