T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

IŞİD'den yeni video: Deyrizor'daki tarihi eserleri yok ettiler

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki tarihi Dura-Europos antik kentinden tarihi eserleri yok ettiğini gösteren bir video yayınladı. Görüntülerde örgütün arkeoloji komitesinden olduğu belirtilen bir kişi elinde bir balyozla t

29 Nisan 2018 20:30

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki tarihi Dura-Europos antik kentinden tarihi eserleri yok ettiğini gösteren bir video yayınladı.

Örgütün "put" olarak tanımladığı tarihi eserleri yok ettiğini gösteren video, IŞİD'in Amaq ajansı tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde örgütün arkeoloji komitesinden olduğu belirtilen bir kişi elinde bir balyozla tarihi eserleri parçalarken gözüküyor.

Suriye yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle çok sayıda tarihi eser hasar görmüş, bilinçli olarak yok edilmiş veya yurtdışına kaçırılmış durumda.

Dura-Europos antik kenti Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2014 yılında yağmalanmıştı. IŞİD, yok ettiği tarihi eserlerin buradan yağmalandığını ve Irak sınırına yakın Ebu Kemal kentinin batısında ele geçirildiğini açıkladı.

IŞİD daha önce de Suriye'de çok sayıda tarihi eseri İslami yorumlarına aykırı olduğu gerekçesiyle parçalamıştı.

Bunların arasında Palmira antik kentindeki eserler de bulunuyor.

1980 yılında UNESCO Dünya Mirası ilan edilen Palmira'daki çalışmaları yürüten arkeolog Halid Esad da IŞİD'in bölgeyi ele geçirmesinin ardından öldürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IrakDevletiSuriye DeyrizorDura EuroposGörüntülerdeIŞİD Amaq

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24