IŞİD'den TV5 Monde bünyesindeki 11 televizyon kanalına siber saldırı

Fransa'da küresel yayın kuruluşu TV5 Monde bünyesindeki 11 televizyon kanalının yayınları siber saldırı sonucu kesintiye uğradı.

Saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üyesi olduklarını söyleyen kişiler üstlendi.

Bir süre yayın yapamayan kanallar daha sonra bant yayınına geçti.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, 200'den fazla ülkeye yayın yapan kanallar Çarşamba gecesinden bu yana normal akışlarına dönemedi.

TV5 Monde'un kanallarının yanı sıra; internet siteleri, Facebook ve Twitter hesapları da saldırıya uğradı.

TV5 Monde Genel Müdürü Yves Bigot, siber saldırının bugün de devam ettiğini, şebekenin ancak banttan yayın yapabildiğini söyledi.

Bigot, yayın şebekesinin ekranlarının karartıldığını görünce büyük kaygıya kapıldıklarını anlattı.

Tehdit mesajları

Siber saldırganlar TV5 Monde'un sitesinde, "SiberHalife" adıyla ve "Ben IŞİD'im" mesajını yayımladı. Kanalın Facebook sayfasında da, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonlara destek veren Fransız ordusuna tehdit mesajları yayımladı.

Mesajda, "Hollande, haksız bir savaşa katılarak affedilmez bir hata yaptın. Bu nedenle Parisliler, Ocak'ta Charlie Hebdo (Muhammed Peygamber karikatürlerini yayımladıktan sonra 7 Ocak'ta saldırıya uğrayan Fransız mizah dergisi) ve koşer süpermarket (sonrasında rehin alma eylemi gerçekleştirilen Yahudi süpermarketi) hediyelerini aldılar" dendi.

TV5 Monde'un sayfasında ayrıca IŞİD'e karşı düzenlenen operasyonlara katılan Fransız askerlerinin yakınlarının kimlik kartları gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamada, korsanların bilgisayar sisteminin güvenliğini nasıl aştığının araştırıldığı belirtildi.

Paris Savcılığı siber saldırı ile ilgili olarak "Terör soruşturması" açıldığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Manuel Valls Twitter mesajında, kınadığı saldırının "enformasyon ve ifade özgürlüğüne yönelik kabul edilemeyecek bir hakaret olduğunu" bildirdi.

1984 yılında Fransa hükümetince kurulan TV5 Monde, Fransa, Belçika, İsviçre ve Kanada'da hazırlanan haber ve diğer programları yayınlayıp kendisini "dünya çapında Fransız kültür kanalı" olarak tanımlayan bir yayın kuruluşu.