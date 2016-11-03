IŞİD'den Türkiye'ye saldırı çağrısı

Yeni bir ses kaydı yayınlanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi, Türkiye'ye saldırı çağrısında bulundu. Ancak ses kaydının gerçek olup olmadığı bilinmiyor. IŞİD, Musul'da da taraftarlarına direniş çağrısı yaptı.

IŞİD'e yakın kaynakların internet üzerinden yayınladığı ve örgüt lideri Ebubekir el Bağdadi'nin açıklamaları olduğu belirtilen bir sesli mesajda Türkiye'ye saldırı çağrısı yapıldı.

Söz konusu mesajda IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi, taraftarlarından Türkiye'ye saldırmalarını istiyor. Açıklamada aynı zamanda Suudi Arabistan'daki saldırıların da sürdürülmesi isteniyor.

Bağdadi, Musul'daki çatışmalardan zaferle çıkacaklarından emin olduğunu da söylüyor. Ses kaydının toplam süresi 31 dakika. Ancak kaydın gerçek olup olmadığı bilinmiyor.

Öte yandan IŞİD lideri el Bağdadi'ye ait olduğu belirtilerek okunan mesajda El Bağdadi, Musul'da taraftarlarına Irak hükümetine bağlı birliklerine karşı direnmeleri çağrısı yaptı.

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DW/Reuters/AG/HS