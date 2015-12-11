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Dünya

IŞİD'den Tıltemir kasabasına intihar saldırısı

Bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılar sonucunda çok sayıda sivil hayatını kaybetti

11 Aralık 2015 00:38

IŞİD, Suriye'nin Haseke iline bağlı Tıltemir kasabasında bomba yüklü 3 araçla intihar saldırısı düzenledi. Saldırılarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre, Cizir Kantonu Savunma Konseyi Sözcüsü Nasır Hec Mansur, IŞİD, Suriye'nin Haseke iline bağlı Tıltemir kasabasında bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırı sonucu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi. Hayatını kaybedenlerin sivil olduğunu belirten Mansur, şöyle devam etti:

"IŞİD bomba yüklü araçlardan birini kasabanın ortasında, diğerini pazar yerinde, öbürünü de hastane yakınında patlattı. Patlamalar sonucu çok sayıda ölü ve yaralı var. Ölen ve yaralananların hepsi sivil insanlardır. Ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz. Yaralılar Cizir kantonundaki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattık."

 

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