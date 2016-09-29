IŞİD'den temizlenen Cerablus'un en eski okulunda ders zili çaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü IŞİD'den arındırılan Cerablus'ta, eğitim öğretim yeniden başladı.

Terör örgütünün kontrolünde bulunduğu süre boyunca okulların kapalı kaldığı Cerablus'un en eski okulu olan, tuvaletine terör örgütünce bombaların yerleştirilmesiyle gündeme gelen Şehit Sandık Handavi Okulu, Keçiören Belediyesince onarıldıktan sonra öğrencilerle buluştu.

Sivil kıyafetlerle okula gelen öğrencilere beyaz tişört ve gri pantolonlar giydirildi, ayakkabıları yenilendi. Kırtasiye yardımında da bulunulan öğrenciler, çalınan zille sınıflarına koştu. Öğretmenleriyle tanışan öğrenciler, teneffüs aralarında kendilerine verilen toplarla futbol ve basketbol oynadı.