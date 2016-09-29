T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD'den temizlenen Cerablus'un en eski okulunda ders zili çaldı

Şehit Sandık Handavi Okulu, Keçiören Belediyesi tarafından onarıldı

29 Eylül 2016 13:31

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü IŞİD'den arındırılan Cerablus'ta, eğitim öğretim yeniden başladı.

Terör örgütünün kontrolünde bulunduğu süre boyunca okulların kapalı kaldığı Cerablus'un en eski okulu olan, tuvaletine terör örgütünce bombaların yerleştirilmesiyle gündeme gelen Şehit Sandık Handavi Okulu, Keçiören Belediyesince onarıldıktan sonra öğrencilerle buluştu.

Sivil kıyafetlerle okula gelen öğrencilere beyaz tişört ve gri pantolonlar giydirildi, ayakkabıları yenilendi. Kırtasiye yardımında da bulunulan öğrenciler, çalınan zille sınıflarına koştu. Öğretmenleriyle tanışan öğrenciler, teneffüs aralarında kendilerine verilen toplarla futbol ve basketbol oynadı.

ETİKETLER

Cerabluseğitim başladıokulders zili çaldıöğrenciler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24