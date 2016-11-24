IŞİD'den Şii hacılara bombalı saldırı: En az 70 ölü

Irak'ta Bağdat'ın 100 kilometre kuzeyindeki El-Hille'de gerçekleşen bombalı saldırıda 70'ten fazla kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.
El-Hille'de bir restoran ve benzinciye yakın konumda bulunan kontrol noktasına bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda ölenlerin büyük çoğunluğunu Şii hacılar oluşturuyor.
Kontrol noktasında Kerbela'daki Erbain Yürüyüşü'nden dönen hacılar bulunuyordu.
Saldırıda İran ve Bahreyn vatandaşları da yaşamını yitirdi.
IŞİD, saldırıyı üstlendiği açıklamasında 80'den fazla kişiyi öldürdüklerini iddia etti.