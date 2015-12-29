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Dünya

IŞİD'den 'seks kölesi' fetvası

IŞİD militanları, Ezidi kadın ve çocukları kaçırıp seks kölesi olarak kullanıyor

29 Aralık 2015 21:35

IŞİD, seks kölelerine nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili ayrıntılı bir fetva çıkardı.

BBC Türkçe'nin Reuters'a dayandırdığı haberine göre fetva, ABD'nin Mayıs ayında Suriye'ye yönelik saldırısında ölen IŞİD'in mali işlerden sorumlu yetkilisi Ebu Sayyaf'a ait belgeler arasında yer alıyordu.

Fetvada, bir baba ve oğlunun aynı kadınla cinsel ilişkiye girmesi, anne ve kızını seks kölesi olarak satın alan bir kişinin de her ikisiyle de cinsel ilişkiye girmesi yasaklanıyor.

IŞİD militanları, Ezidi kadın ve çocukları kaçırıp seks kölesi olarak kullanıyor.

ABD'nin ele geçirdiği belgelere göre IŞİD, seks kölelerinin de dâhil olduğu 'savaş ganimetlerini' yönetmek için bir Divan kurmuş.

İnsan Hakları İzleme örgütünü, Nisan ayında yayınladığı raporda 20 seks kölesi kadınla görüşmüştü. Kadınlar, ailelerinden ayrılıp Irak ve Suriye'ye götürüldüklerini, oralarda da 'militanlara hediye edildiklerini, satıldıklarını, tecavüze uğradıklarını ve cinsel şiddete maruz kaldıklarını' söyledi.

Princeton Üniversitesi'nde IŞİD'i inceleyen uzman Cole Bunzel, IŞİD'in 29 Haziran 2015 tarihli fetvasının daha önceki fetvalara kıyasla daha ayrıntılı olduğunu ifade etti.

 

"İslam'da kölelik yok"

 

Reuters'a konuşan Bunzel, "IŞİD'in seks kölelerinin sahiplerinin ne gibi kaygıları olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

IŞİD ayrıca, seks kölesi satın alanların kadınlara "şefkat göstermeleri, nazik davranmaları, küçük düşürmemeleri ve yapamayacakları işi vermemeleri" tavsiyesinde bulunuyor.

Fetvaya göre bir IŞİD'li, 'kadına iyi davranmayacağın bildiği bir kişiye seks kölesini satamaz.'

Mısır'ın El Ezher Üniversitesi'nden Profesör Abdülfettah Alawari fetva için "İslam'la ilgisi yok" yorumunu yaptı ve İslam'da köleliğin olmadığını söyledi.

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