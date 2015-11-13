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IŞİD'den Rusya'ya tehdit: Çok yakında Moskova'da okyanuslar gibi kan akacak!

Rusya, son dönemde Suriye'deki IŞİD mevzilerini bombalıyor...

13 Kasım 2015 12:51

IŞİD, Suriye’de mevziilerine hava saldırıları düzenleyen Rusya’yı, Rusça bir video yayınlayarak tehdit etti. Videoda, kısa zamanda "Moskova’da büyük bir saldırı gerçekleştireceği ve okyanuslar gibi kan akıtılacağı" öne sürüldü.

IŞİD’in yayınladığı videoda şu tehditler yapıldı:

- Yakında, çok yakında okyanuslar gibi kan akacak.

- Kafir boğazları kesilecek. 

- Sesiniz soluğunuz kesilecek ve hilafeti inşa edeceğiz.

Kısa süre önce de Mısır’ın Sina Yarımadası üzerinde Rus yolcu uçağının düşürülmesini üstlenen IŞİD’e bağlı bir grup, bunu Suriye’de hava saldırılarına başlayan Rusya’dan intikam almak için yaptıklarını açıklamıştı. Uçakta bulunan 224 kişinin tümü hayatını kaybetmişti.

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