IŞİD'den Rusya'ya saldırı tehdidi

IŞİD, Rusya’ya karşı tehditler içeren ve üyelerine Rusya’da saldırı çağrısı yaptığı bir video yayınladı. Ancak videonun gerçek olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Reuters ajansına göre mesajlaşma servisi Telegram'dan paylaşılan 9 dakikalık video, maskeli bir kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i tehdit etmesi ve IŞİD’cileri Rusya’ya saldırmaya çağırmasıyla sona eriyor.

Diğer taraftan Reuters'in haberinde videonun orijinal olup olmadığının teyit edilmediği de belirtiliyor.

Videonun yayımlanması, Rusya ve ABD'nin IŞİD'e karşı askeri işbirliğini artırmayı görüştüğü bir döneme denk geliyor.