T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD'den rus uçaklarına karşı 'balon bombası'

Rus jetlerinin saldırılarına karşı, IŞİD'lilerin patlayıcı bağlı balonları gökyüzüne bıraktığı iddia edildi

27 Ekim 2015 19:41

IŞİD’in, Kuzey Suriye'deki mevzilerini bombalayan Rus jetlerine karşı balon bombalarını gökyüzüne bıraktığı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan videoda, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen maskeli kişilerin, bomba bağlı uçan balonları uçurduğu görülüyor.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, sosyal medyada hızla yayılan ve IŞİD’li teröristler tarafından hazırlandığı iddia edilen videoda, patlayıcı bağlı yüzlerce balon Rus uçaklarının hava saldırılarını önlemek amacıyla gökyüzüne bırakılıyor. Rus haber siteleri, videoda yer alan patlayıcı bağlı balonları, “IŞİD’in prezervatif bombası” olarak niteledi. 

 

 

Videoda yer alan görüntülerin, Türkiye sınırında bulunan İdlib kentinde çekildiği iddia edildi. Ancak İdlib bölgesinde son günlerde IŞİD değil, El Kaide uzantısı Nusra Cephesi’nin de içinde olduğu Fetih Ordusu etkin. Bu grup son olarak eylülde İdlib’in’deki kilit bir hava üssünü ele geçirmişti.

ETİKETLER

ışidbalon bombasıkuzey ırakrus jetlerirus hava operasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24