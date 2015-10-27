IŞİD'den rus uçaklarına karşı 'balon bombası'

IŞİD’in, Kuzey Suriye'deki mevzilerini bombalayan Rus jetlerine karşı balon bombalarını gökyüzüne bıraktığı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan videoda, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen maskeli kişilerin, bomba bağlı uçan balonları uçurduğu görülüyor.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, sosyal medyada hızla yayılan ve IŞİD’li teröristler tarafından hazırlandığı iddia edilen videoda, patlayıcı bağlı yüzlerce balon Rus uçaklarının hava saldırılarını önlemek amacıyla gökyüzüne bırakılıyor. Rus haber siteleri, videoda yer alan patlayıcı bağlı balonları, “IŞİD’in prezervatif bombası” olarak niteledi.

Videoda yer alan görüntülerin, Türkiye sınırında bulunan İdlib kentinde çekildiği iddia edildi. Ancak İdlib bölgesinde son günlerde IŞİD değil, El Kaide uzantısı Nusra Cephesi’nin de içinde olduğu Fetih Ordusu etkin. Bu grup son olarak eylülde İdlib’in’deki kilit bir hava üssünü ele geçirmişti.