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BBC Türkçe

IŞİD'den Ramazan'da çok sayıda ülkede saldırı çağrısı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Telegram uygulaması üzerinden yeni bir saldırı çağrısı yayınladı ve Ramazan ayı boyunca ABD, Avrupa, Rusya, Avustralya, Irak, Suriye, İran ve Filipinler'deki militanlarından saldırı düzenlemelerini talep etti.

29 Nisan 2018 20:30

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Telegram uygulaması üzerinden yeni bir saldırı çağrısı yayınladı.

Reuters'ın haberine göre IŞİD sözcüsü Ebu Hasan El Muhacir'e ait olduğu belirtilen kayıtta militanlarına Ramazan ayı boyunca ABD, Avrupa, Rusya, Avustralya, Irak, Suriye, İran ve Filipinler'de saldırı düzenleme çağrısı yapıldı.

Ses kaydının IŞİD sözcüsünden geldiği başka kaynaklardan doğrulatılamasa da Reuters, kayıttaki sesin örgütün önceki yayınlarındaki sesle aynı olduğunu belirtti.

Ses kaydında Batı ülkelerinde daha önce gerçekleşen saldırıları hatırlatan örgüt, bu ülkelerde yaşayan militanlılarına şöyle seslendi:

"Topraklarınızdaki kardeşleriniz iyi işler başardı. Siz de onları örnek alın ve yaptıklarını yapın."

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