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Dünya

IŞİD'den pornolu algı operasyonu

IŞİD'e yakın bir Twitter adresinden, batılıların Suriye'deki Müslüman kadınlara tecavüz ettiği iddia edildi

25 Kasım 2014 09:04

Terör örgütü IŞİD, 'batılılar Suriye'deki Müslüman kadınlara tecavüz ediyor' propagandasında bazı fotoğraflar kullandı. ABD'den o fotoğraflarla ilgili Macar pornosuna ait açıklaması geldi.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, iddiaya dayanak olarak da, bazı fotoğraflar paylaşıldı.

IŞİD'in propaganda tweetine, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi twitter adresinden yanıt geldi.

Geçen hafta sonu paylaşılan fotoğraflarla ilgili, "Sahte fotoğraflar kullanarak insanları kaybolmuş yolunuza çekmeye çalışmayın" ifadesinin kullanıldığı mesajda, söz konusu görüntülerin Macar yapımı bir erotik filme ait olduğu belirtildi.

 

 

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