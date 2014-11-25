IŞİD'den pornolu algı operasyonu

Terör örgütü IŞİD, 'batılılar Suriye'deki Müslüman kadınlara tecavüz ediyor' propagandasında bazı fotoğraflar kullandı. ABD'den o fotoğraflarla ilgili Macar pornosuna ait açıklaması geldi.

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, iddiaya dayanak olarak da, bazı fotoğraflar paylaşıldı.

IŞİD'in propaganda tweetine, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi twitter adresinden yanıt geldi.

Geçen hafta sonu paylaşılan fotoğraflarla ilgili, "Sahte fotoğraflar kullanarak insanları kaybolmuş yolunuza çekmeye çalışmayın" ifadesinin kullanıldığı mesajda, söz konusu görüntülerin Macar yapımı bir erotik filme ait olduğu belirtildi.