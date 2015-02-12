IŞİD'den petrol alanlara ve fidye ödeyenlere yaptırım geliyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği karara göre, IŞİD ve El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'nden petrol alanlara yaptırım uygulanacak.

Rusya'nın hazırladığı ve Türkiye de dahil 35 ülke tarafından imzalanan BM Güvenlik Konseyi kararıyla, IŞİD ve El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'nin petrol, tarihi ve kültürel eserlerin satışı ve fidye gelirlerlerine karşı önlem alınması amaçlanıyor.



BM ülkeleri için yasal bağlayıcılığı bulunan kararda, tüm ülkelere, IŞİD'in belirtilen eylemlerden gelir elde etmesinin engellenmesi için tedbir alma çağrısı yapıldı.

IŞİD'in elinden rehine kurtarmak için fidye ödeyenlere de yaptırım uygulanacak

BM Şartı'nın 7. bölümü altında hazırlanan tasarıda IŞİD'den petrol ya da tarihi eser satın alan, buna aracılık veya yardım edenlere ve IŞİD'in elinden rehine kurtarmak için fidye ödeyenlere yaptırım uygulanacağı kaydedildi.



IŞİD'in petrol üretmesini ve rafineri işletmesini sağlayacak malzeme satışını da yasaklayan tasarıda, IŞİD ya da Nusra Cephesi gibi El Kaide bağlantılı grupların petrol satışına doğrudan ya da dolaylı olarak dahil olan grup, gerçek ve tüzel kişilerin BMGK'nın El Kaide yaptırımlarını düzenleyen listesine ekleneceği vurgulandı.

IŞİD, fidyeden yılda 35 milyon dolar gelir elde ediyor

Üye ülkelere de bu yasa dışı petrol ve tarihi eser kaçakçılığına doğrudan ya da dolaylı olarak bulaşanların mal varlıklarını dondurma ve BM Güvenlik Konseyi'ne bildirme çağrısında bulunuldu.

Bankacılık konusunda da çağrı yapan Konsey, tüm ülkelerin IŞİD, Nusra Cephesi gibi grupların ya da bağlı kişilerin kendi bankaları üzerinden uluslararası finans sistemine ulaşmalarına engel olmalarını istedi.



BM Terörle Mücadele Komisyonu, geçen yıl yayımladığı raporda, IŞİD'in fidyeden yıllık 35 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini belirtmişti. (AA)